Nueva "pelea" de Canarias en la UE: salvar las ayudas de Estado para abrir nuevas rutas aéreas

"Va a haber pelea". Con esta frase, la consejera de Turismo, Jessica de León, advirtió este jueves en el Parlamento que Canarias prepara una nueva refriega política en Bruselas: poder abrir rutas aéreas con apoyo público sin que la Unión Europea cierre la puerta a las ayudas de Estado.

De León explicó en la Comisión de Turismo que el nuevo marco normativo europeo puede afectar "en negativo" a las Islas, en particular al Fondo de Desarrollo de Vuelos, porque la Comisión Europea prevé "negar la posibilidad" de que se utilicen fondos públicos para abrir nuevas rutas. Y hay territorios, subrayó, que las "necesitan", como La Palma.

Las ayudas de Estado de la UE son subvenciones, ventajas fiscales o préstamos blandos financiados con fondos públicos que un Estado miembro otorga a determinadas empresas. Como estas ayudas pueden falsear la competencia y perjudicar el mercado único, están prohibidas por defecto, salvo que sean autorizadas por la Comisión si sirven para corregir fallos del mercado.

Por lo tanto, el aviso de De León es significativo, toda vez que el fondo de vuelos incentiva económicamente a las compañías aéreas para que operen nuevas rutas regulares directas entre el Archipiélago, debido a su condición de región ultraperiférica (RUP) y aeropuertos internacionales, garantizando una conectividad vital para el turismo y la economía local. En este escenario, es La Palma la que sufre mayor desventaja de conectividad.

La consejera de Turismo, Jéssica de León, en una anterior comparecencia en el Parlamento. / Ramón de la Rocha / Efe

Incertidumbre en todos los flancos

Si Bruselas endurece el marco de las ayudas de Estado, como argumenta la consejera, Canarias tendrá que hilar más fino para justificar cualquier incentivo a nuevas rutas: demostrar necesidad, proporcionalidad y beneficio territorial. La batalla será técnica, jurídica y política.

Para una RUP fragmentada y dependiente del avión, la conectividad no es un lujo promocional, sino una condición de competitividad. Por eso el aviso de De León marca el fondo del debate: Canarias puede tener demanda, seguridad y prestigio turístico, pero sin instrumentos públicos para estimular nuevas conexiones, algunas islas corren el riesgo de quedar fuera del mapa de las aerolíneas.

Esta advertencia se unió a la incertidumbre en casi todos los flancos a la que se enfrenta el sector turístico: la guerra de Irán, el precio del combustible, el encarecimiento de los paquetes vacacionales y la debilidad económica de mercados esenciales como Reino Unido y Alemania, cuyos turistas no hacen reservas hasta "última hora".

La Palma es la isla que sufre mayor desventaja de conectividad será la más afectada a posibles ‘pegas’ de la UE

"Los efectos de la crisis económica empiezan a hacer mella en la clase media y en su capacidad de mantener el gasto vacacional", insistió De León en un mensaje que lleva varios meses pronunciando.

En paralelo, De León destacó los avances en mercados como el francés, el checo o el polaco, así como la nueva ruta aérea entre las islas capitalinas y Canadá. También recordó que Canarias ha sido reconocida este año como mejor destino gestor de rutas aéreas en la feria Routes, un premio que refuerza el discurso del Ejecutivo sobre la importancia de la conectividad.

Una playa abarratotada del Archipiélago. / E.D. / L.P.

Precios un 30% más caros que en 2019

Por ello, la consejera quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y de control de la situación, pues aseguró que el suministro de queroseno para los aviones está "garantizado" tanto para la campaña de verano como para la de invierno y que las reservas se mantienen "estables", aunque admitió que su departamento analiza cada semana la situación de los mercados y no descarta activar "campañas específicas" allí donde se detecte un frenazo en las reservas, toda vez que los paquetes turísticos han subido un 9%, con un acumulado del 30% desde 2019.

En el mercado peninsular, la consejera sostuvo que se han revertido unas previsiones que calificó de "poco halagüeñas" tras Fitur. Canarias llegó a manejar para este verano una caída del 9% en plazas aéreas, pero la reprogramación de vuelos ha permitido convertir esa previsión en un incremento cercano al 1%. El reto, añadió, ya no pasa solo por salvar temporadas, sino por acabar con los picos de estacionalidad y "fidelizar" turistas fuera del verano, Navidad y Semana Santa.

El suministro de queroseno está "garantizado" para las campañas de verano y de invierno

23.000 millones facturados en 2025

La oposición aprovechó el debate para reclamar prudencia ante los récords turísticos. El socialista Marcos Bergaz defendió que Canarias es un "destino único en el mundo", con una "industria pujante" basada en la "seguridad, libertad y solidaridad", pero avisó de que no se debe "bajar la guardia" e instó a la consejera a caminar hacia "cifras razonables" de turistas y no limitar la estrategia a “contar cada año” más visitantes.

La consejera respondió exhibiendo músculo económico al recordar que el sector turístico canario facturó más de 23.000 millones de euros el pasado año, un 45% más que antes de la pandemia, y superó los 18 millones de visitantes. Además, defendió que el turismo actúa como “tractor” de otros sectores, con más de 53.000 empleos vinculados al comercio y otros 6.000 relacionados con la construcción.

No obstante, De León también reconoció tareas pendientes: mejorar la redistribución de la riqueza, reconvertir zonas turísticas obsoletas, reducir la brecha digital y fortalecer a las empresas locales para que puedan competir con las grandes compañías.