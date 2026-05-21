Nuevo sistema de frenado automático de emergencia para evitar atropellos: será obligatorio en los vehícuculos a partir de esta fecha
La tecnología ADAS se implementará en julio de 2026 con el objetivo de reducir accidentes en ciudades y zonas rurales y minimizar consecuencias
Los vehículos de nueva matriculación deberán incorporar de forma obligatoria sistemas de frenado automático de emergencia a partir de julio de 2026. Esta tecnología forma parte de los conocidos sistemas ADAS, un conjunto de ayudas avanzadas a la conducción diseñadas para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en carretera y ciudad explica el periodista canario experto en seguridad vial Bernardo Hernández.
El objetivo principal de esta medida es disminuir los atropellos y minimizar sus consecuencias, especialmente en situaciones donde peatones o ciclistas puedan verse en peligro. Estos sistemas reciben distintas denominaciones, como AEB (Autonomous Emergency Braking), frenada autónoma de emergencia o frenado automático de emergencia.
La normativa europea lleva años impulsando la incorporación progresiva de este tipo de tecnologías en los vehículos nuevos como parte de la estrategia para reducir la siniestralidad vial.
Cómo funciona el sistema de frenado de emergencia
El sistema utiliza diferentes elementos tecnológicos, como cámaras, radares láser y sensores, capaces de detectar obstáculos o personas en la trayectoria del vehículo, detalla Hernández.
Cuando el sistema identifica un riesgo de colisión o atropello, primero emite una advertencia al conductor mediante señales luminosas y acústicas. Si no hay reacción inmediata o el frenado realizado resulta insuficiente, el vehículo activa automáticamente la máxima potencia de frenado para intentar evitar el impacto o reducir la gravedad del accidente.
Estas ayudas están especialmente enfocadas a proteger a usuarios vulnerables de la vía, como peatones y ciclistas, sobre todo en entornos urbanos donde los incidentes son más frecuentes.
Los ADAS no sustituyen la atención del conductor
Hernández advierte de que los sistemas ADAS son una herramienta de apoyo y no reemplazan la responsabilidad humana al volante. La atención del conductor sigue siendo esencial para prevenir accidentes.
De hecho, uno de los principales mensajes de los especialistas es evitar una falsa sensación de seguridad que lleve a asumir más riesgos durante la conducción. El sistema puede ayudar en situaciones críticas, pero no garantiza evitar todos los accidentes.
También se insiste en la importancia de que peatones y ciclistas adopten medidas de visibilidad, especialmente de noche o en condiciones meteorológicas adversas. Llevar ropa clara o elementos reflectantes facilita que tanto los conductores como los sensores del vehículo puedan detectarlos con mayor antelación.
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