Sanidad cifra en un 10% el seguimiento en Canarias de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno central
Un total de 447 profesionales de las islas han secundado la huelga
Europa Press
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado en un 10,08% el seguimiento a la huelga de médicos convocada en toda España para protestar por la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco.
Así, de los 7.067 efectivos de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) conovocados a la huelga, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, estaban afectados por la misma 4.435, de los que 447 la secundaron, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.
Seguimiento por áreas de salud
En cuanto al seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 216 de los 1.772 efectivos afectados, lo que representa el 12,19 por ciento del total, mientras que en Tenerife fue de 220 de los 2.116, es decir, del 10,40 por ciento.
Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 16 de los 271 profesionales afectados por la huelga (5,9%); en Fuerteventura cinco de los 308 afectados (1,62%); en La Palma acudieron 10 de 161 (6,21%); en El Hierro la siguieron los seis médicos (16,67%); y en la isla de La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.
Servicios mínimos
Finalmente desde la Consejería de Sanidad se asegura que la jornada de la mañana de este jueves, que cuenta con 1.308 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.
- Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas
- La Aemet advierte de un domingo complicado en Canarias por el viento y el fuerte oleaje: habrá lluvias en estas zonas
- El Gobierno da el primer paso para traspasar a Canarias la competencia de los aeropuertos que no son de interés general
- David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”
- La Aemet alerta de un cambio de tiempo en Canarias para hoy jueves
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- Canarias cambia el bar por el match para encontrar el amor: 'La peor sensación es el vacío después de acostarte con alguien
- La Hipoteca Joven Canaria estará lista antes de verano: estos son los requisitos para acceder al programa