La señal S-70 pilla por sorpresa a muchos conductores canarios: este es su significado y cómo deben actuar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha ido ampliando el catálogo de señalización con el objetivo con el objetivo de adaptarse "a los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad" y que los conductores sepan cómo responder ante las actuales situaciones de tráfico.

Con estas incorporaciones los conductores han detectado algunas señales desconocidas. Uno de ellas es la señal S-70, un distintivo relacionado con la unión de carriles.

Qué significa la señal S-70

La señal S-70 indica la confluencia de un carril, es decir, avisa a los conductores que uno o varios carriles van a unirse para forma una única vía de circulación. Tal y como recoge el Reglamento General de Circulación, esta señal se utiliza cuando la calzada disminuye su número de carriles, dejando así solo uno para la circulación.

Además, la DGT diferencia otras señales:

S-70: paso a una calzada con un carril

paso a una calzada con un carril S-71: confluencia en una vía con dos carriles

confluencia en una vía con dos carriles S-72: confluencia en carreteras con más carriles

Señal S 70 / RGC

Dónde se pueden encontrar

Este tipo de señalización es común encontrar en zonas de obras en las que haya carriles inhabilitados y también pueden encontrar por cambios provisionales de carril. Los expertos recomiendan reducir la velocidad y aumentar la atención al volante cuando aparezcan estas señalizaciones.

Cómo deben actuar los conductores cuando se encuentren con el distintivo

Cuando un conductor se aproxima a una zona señalizada con la S-70 debe moderar al velocidad y no sobrepasar los límites establecidos. También se deberá respetar la distancia de seguridad para evitar colisiones y facilitar la incorporación del resto de vehículos.

Las autoridades recuerdan que en los desplazamientos es fundamental extremar la precaución y respetar la normativa establecida en las carreteras para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.