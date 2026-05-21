Visita del papa a Canarias: las autoridades encargan un informe de movilidad para garantizar la seguridad ante los desplazamientos previstos

La visita del papa León XIV a Canarias los próximos 11 y 12 de junio ha dejado de ser únicamente un reto organizativo para convertirse también en una cuestión de seguridad. Gobierno de Canarias, Delegación del Gobierno, cabildos y ayuntamientos trabajan ya en una mesa técnica conjunta para elaborar un informe de movilidad y seguridad que permita anticipar el impacto de la gran movilización prevista durante los actos del pontífice en Gran Canaria y Tenerife.

El objetivo del estudio es analizar cómo garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales ante el enorme volumen de desplazamientos previsto durante esos días. La preocupación no se centra solo en los accesos o los atascos habituales de un evento multitudinario, sino también en evitar escenarios de colapso ante posibles incidentes o accidentes que puedan afectar a la capacidad de respuesta de emergencias y servicios públicos.

La movilidad, una cuestión de seguridad

Por eso, las administraciones han empezado a vincular directamente la movilidad con la seguridad pública. La intención es determinar qué medidas deben aplicarse no solo en Educación, sino también en ámbitos como Sanidad, Justicia, empleo, comercio o administración pública, especialmente en las zonas por las que pasará el papa.

Cristóbal Déniz (i) y José Mazuelos, obispos de la Diócesis de Canarias. Arriba a la izquierda, el papa León XIV / Diócesis de Canarias/La Provincia

Mientras tanto, distintas instituciones empiezan ya a preparar escenarios excepcionales. El Obispado y las administraciones implicadas estudian favorecer modalidades telemáticas y reducir desplazamientos para minimizar la presión sobre la circulación durante los actos previstos.

Educación analiza distintos escenarios, entre ellos la suspensión de las clases o su traslado a formato online en aquellas zonas que puedan verse más afectadas por los recorridos y actos multitudinarios. La decisión dependerá del resultado del informe técnico y de si las restricciones acaban aplicándose de forma generalizada o solo en puntos concretos de Gran Canaria y Tenerife.

Justicia activa medidas excepcionales

La Justicia, por su parte, ya ha dado un primer paso. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aprobó un protocolo específico para los días de la visita papal, dentro del escenario de prealerta declarado por el Gobierno autonómico ante la previsión de una movilización sin precedentes.

El acuerdo contempla reducir desplazamientos, priorizar actuaciones telemáticas, reorganizar vistas no urgentes y limitar la actividad presencial en los partidos judiciales que previsiblemente resultarán más afectados: Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.