La Aemet avisa de un viernes con calima, viento fuerte y hasta 30 grados en Canarias: estas serán las zonas más afectadas
La previsión apunta a un ambiente más cálido en varias islas, con rachas intensas de viento y máximas cercanas a los 30 ºC en zonas de Fuerteventura
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes una jornada marcada por la presencia de calima ligera en Canarias, temperaturas en ascenso y viento moderado del norte o noroeste con intervalos fuertes e incluso rachas muy fuertes en algunas zonas expuestas.
Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 30 grados de forma puntual en áreas interiores y del este de Fuerteventura, mientras que Santa Cruz de Tenerife llegará a los 25 ºC y Las Palmas de Gran Canaria rondará los 23 ºC.
Además de la calima, el viento será uno de los fenómenos más destacados del día. La previsión apunta a intervalos fuertes en medianías, vertientes y cumbres de varias islas, especialmente durante la tarde y la noche.
En el mar, se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, con intervalos de 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de hasta dos metros.
LANZAROTE — Previsión del tiempo: calima ligera y nubes en el norte
Predominio de cielos nubosos en zonas del norte y oeste, con apertura de claros por la tarde. Más estabilidad en el resto de la isla. Calima ligera durante la jornada. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en interiores y zonas del sur y este.
Arrecife: 18 / 26 °C
FUERTEVENTURA — Más calor en interiores y ambiente con calima
Nubosidad en el oeste con amplios claros en horas centrales. Resto de la isla con cielos poco nubosos y algunas nubes altas por la tarde. Calima ligera y temperaturas elevadas, con valores que podrían alcanzar localmente los 30 ºC. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en interiores y en Jandía.
Puerto del Rosario: 18 / 28 °C
GRAN CANARIA — Nubes en el norte y viento más intenso por la tarde
Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 700 a 800 metros, con claros durante las horas centrales. Resto de zonas con tiempo más estable y ligera calima en medianías y cumbres. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en vertientes este y oeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 23 °C
TENERIFE — Intervalos nubosos y ligera subida térmica en zonas altas
Nubosidad abundante en el norte por debajo de los 900 a 1000 metros, con amplios claros al mediodía. Calima ligera en medianías y cumbres. Viento moderado del norte y noroeste, con rachas fuertes en la vertiente sur de Anaga a últimas horas.
Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25 °C
LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento fuerte al final del día
Cielos nubosos en el norte durante buena parte de la jornada, con apertura de claros en horas centrales. Ambiente poco nuboso en el resto y presencia de calima ligera en zonas altas. Viento moderado del norte con intervalos fuertes en vertientes este y noroeste.
San Sebastián de La Gomera: 19 / 23 °C
LA PALMA — Tiempo estable con algo de calima en cumbres
Nubosidad en el norte por debajo de los 900 a 1000 metros y ambiente más despejado en el resto de la isla. Calima ligera en zonas altas. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos fuertes en el extremo sudeste a últimas horas.
Santa Cruz de La Palma: 18 / 22 °C
EL HIERRO — Más viento en cumbres y extremos de la isla
Intervalos nubosos en el norte, con predominio de claros durante las horas centrales. Tiempo poco nuboso en el resto y ligera calima en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en cumbres y extremos sudeste y oeste.
Valverde: 13 / 17 °C
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