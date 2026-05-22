La Aemet avisa de un viernes con calima, viento fuerte y hasta 30 grados en Canarias: estas serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes una jornada marcada por la presencia de calima ligera en Canarias, temperaturas en ascenso y viento moderado del norte o noroeste con intervalos fuertes e incluso rachas muy fuertes en algunas zonas expuestas.

Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 30 grados de forma puntual en áreas interiores y del este de Fuerteventura, mientras que Santa Cruz de Tenerife llegará a los 25 ºC y Las Palmas de Gran Canaria rondará los 23 ºC.

Además de la calima, el viento será uno de los fenómenos más destacados del día. La previsión apunta a intervalos fuertes en medianías, vertientes y cumbres de varias islas, especialmente durante la tarde y la noche.

En el mar, se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, con intervalos de 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de hasta dos metros.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: calima ligera y nubes en el norte

Predominio de cielos nubosos en zonas del norte y oeste, con apertura de claros por la tarde. Más estabilidad en el resto de la isla. Calima ligera durante la jornada. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en interiores y zonas del sur y este.

Arrecife: 18 / 26 °C

FUERTEVENTURA — Más calor en interiores y ambiente con calima

Nubosidad en el oeste con amplios claros en horas centrales. Resto de la isla con cielos poco nubosos y algunas nubes altas por la tarde. Calima ligera y temperaturas elevadas, con valores que podrían alcanzar localmente los 30 ºC. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en interiores y en Jandía.

Puerto del Rosario: 18 / 28 °C

GRAN CANARIA — Nubes en el norte y viento más intenso por la tarde

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 700 a 800 metros, con claros durante las horas centrales. Resto de zonas con tiempo más estable y ligera calima en medianías y cumbres. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en vertientes este y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 23 °C

TENERIFE — Intervalos nubosos y ligera subida térmica en zonas altas

Nubosidad abundante en el norte por debajo de los 900 a 1000 metros, con amplios claros al mediodía. Calima ligera en medianías y cumbres. Viento moderado del norte y noroeste, con rachas fuertes en la vertiente sur de Anaga a últimas horas.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25 °C

LA GOMERA — Nubosidad en el norte y viento fuerte al final del día

Cielos nubosos en el norte durante buena parte de la jornada, con apertura de claros en horas centrales. Ambiente poco nuboso en el resto y presencia de calima ligera en zonas altas. Viento moderado del norte con intervalos fuertes en vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 19 / 23 °C

LA PALMA — Tiempo estable con algo de calima en cumbres

Nubosidad en el norte por debajo de los 900 a 1000 metros y ambiente más despejado en el resto de la isla. Calima ligera en zonas altas. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos fuertes en el extremo sudeste a últimas horas.

Santa Cruz de La Palma: 18 / 22 °C

EL HIERRO — Más viento en cumbres y extremos de la isla

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de claros durante las horas centrales. Tiempo poco nuboso en el resto y ligera calima en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en cumbres y extremos sudeste y oeste.

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Valverde: 13 / 17 °C