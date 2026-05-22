Canarias recibirá más de 157 millones de euros para reforzar el empleo en el archipiélago

El Gobierno dio un nuevo paso en su intención de reforzar el empleo en España. Para ello, el Consejo de ministros del pasado martes 19 de mayo autorizó el reparto territorial de más de 2,500 millones de euros. Estos fondos están destinados a políticas activas de empleo. Esta es una de las partidas económicas más importantes en materia laboral para este año 2026. Además, esto tendrá un impacto directo en las comunidades autónomas. Canarias, entre ellas, contará con una asignación superior a los 157 millones de euros.

Un hecho que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres destacaba en sus redes sociales. “Es una magnífica noticia porque esto se va a llevar el 27 de mayo a la conferencia sectorial, que también es territorial, en la que se propondrá para Canarias más de 157 millones de euros”, señalaba el alto mandatario. Y añadía, con respecto a lo que recibirá en Archipiélago: ”Está por encima de esa cantidad de lo que le correspondería a Canarias por la población en el conjunto del país y eso va a suponer una inversión por cada desempleado o desempleada en Canarias de algo más de 1.100 euros”.

El objetivo, según explicó Torres, pasa por seguir avanzando hacia un mercado laboral más inclusivo, más estable y con más opciones reales para quienes buscan una oportunidad laboral en cualquier punto del país.

Canarias se asegura más de 157 millones

Dentro del reparto nacional, Canarias recibirá más de 157 millones de euros, una cifra que coloca al archipiélago en una posición destacada respecto a su peso poblacional. Esta financiación estará dirigida a reforzar las políticas activas de empleo en Canarias, con especial atención a medidas que permitan aumentar las opciones laborales de distintos perfiles de desempleados. Entre las actuaciones previstas aparecen programas de formación especializada, servicios de orientación profesional, incentivos a la contratación y diferentes iniciativas enfocadas en facilitar el acceso al empleo.

El objetivo es que estos recursos lleguen de forma directa a quienes necesitan apoyo para incorporarse al mercado laboral o mejorar sus condiciones de empleabilidad. En un territorio donde históricamente el empleo ha sido uno de los grandes retos económicos y sociales, esta inversión adquiere un peso especialmente relevante.

Sin embargo, no todos lo ven de esa manera. Las respuestas al anuncio hecho por Ángel Victor a través de la red X, ha provocado muchas controversia, y son muchos que lo ven como un “titular para desviar la atención del narco corrupto Zapatero”, señalan desde una cuenta de dicha red social. Muchos son los comentarios que inciden en este hecho, que las declaraciones del ministro, en esta semana, son para “echar tierra” al tema del expresidente socialista Zapatero, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional.

Estos recursos procederán del presupuesto de 2026 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y todavía deberán pasar por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, prevista para el próximo 27 de mayo, donde se concretará el reparto definitivo entre territorios. Algo que también levanta “ampollas”, en los comentarios del post de Torres. Muchos usuarios creen que Cataluña recibirá una buena parte de esos fondos. “Cuánto recibe Cataluña? Seguramente también por encima de su peso poblacional”, comenta un usuario.

Sin quererlo, el anuncio a través de la red social X de Ángel Víctor Torres solo ha despertado el malestar de muchos usuarios. No todos ven con buenos ojos que, precisamente en estos momentos, se haga dicho anuncio. Muchos usuarios lo ven "oportunista" y como un intento de tapar la corrupción que tan ligada parece estos últimos años con el PSOE. Partido al que representa en Canarias y en el Estado. Y muchos canario, incluso califican al ministro de "traidor de las Islas".

Una inyección económica para transformar el empleo

La cantidad aprobada no está pensada únicamente para sostener programas ya existentes. La intención del Ejecutivo es que el dinero permita ampliar el alcance de medidas orientadas a mejorar la conexión entre personas desempleadas y oportunidades laborales reales.

Dentro de este paquete económico entran actuaciones vinculadas a la formación profesional para el empleo, programas de orientación laboral, mejora de competencias, acompañamiento personalizado e iniciativas enfocadas a elevar la empleabilidad de quienes tienen más dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral.

Desde el Gobierno se insiste en que estas herramientas son una pieza clave para consolidar el cambio de tendencia que se viene produciendo en el empleo durante los últimos años y reforzar la estabilidad laboral. Además, la gestión de una parte importante de estos fondos recaerá en las comunidades autónomas, que son las administraciones encargadas de ejecutar muchas de estas políticas dentro de sus competencias.

Formación y orientación como ejes del nuevo reparto

Uno de los mensajes más repetidos desde el Ejecutivo es que no basta con generar puestos de trabajo, sino que también es necesario preparar a las personas para responder a las nuevas necesidades del mercado. Por este motivo gran parte de la inversión irá a programas de capacitación laboral y actualización de conocimientos. La intención es que los desempleados adquieran nuevas competencias y que se reciclen para poder introducirse en nuevos sectores con mayor demanda de trabajo.

La orientación laboral personalizada también aparece como uno de los pilares del plan. Este tipo de acompañamiento busca ayudar a quienes llevan más tiempo alejados del empleo o tienen más barreras para encontrar oportunidades.

Sánchez destaca los avances y derechos para los trabajadores con récord de empleo / La Provincia

Los colectivos a los que dará prioridad el Estado son los jóvenes y las personas mayores de 52 años. En ambos casos, el acceso al empleo presenta obstáculos específicos. Los jóvenes suelen enfrentarse a la falta de experiencia o a mayores niveles de temporalidad, mientras que las personas de más edad encuentran más dificultades para reengancharse al mercado laboral tras perder su puesto de trabajo. La estrategia pasa por diseñar programas adaptados a cada situación para favorecer una inserción laboral más estable y con mayores garantías de continuidad. La intención estatal, equilibrar el mercado laborar y reducir la desigualdad.

Aunque el anuncio ya ha sido autorizado por el Consejo de Ministros, aun tiene que para un trámite: la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, el órgano donde Estado y comunidades autónomas coordinan este tipo de actuaciones que se celebrará el próximo 27 de mayo. En este encuentro se cerrará la distribución definitiva y se los criterios para ejecutar cada partida .la distribución territorial definitiva y se definan los criterios de ejecución de cada partida.