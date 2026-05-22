Canarias albergará dos de los 17 nodos Edge de Telefónica en España

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha situado a Canarias en el centro de la estrategia tecnológica de la compañía al confirmar que el archipiélago albergará dos nodos Edge de los 17 previstos en toda España, una apuesta que refuerza el posicionamiento de las islas como territorio clave para liderar la transformación digital en Europa.

Durante su participación en la jornada “Canarias conecta: Presente y futuro de la transformación digital de Canarias”, celebrada en Santa Cruz de Tenerife en colaboración con APD Canarias y junto al presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, Ochoa destacó el papel estratégico que jugará Canarias en el nuevo ecosistema digital nacional.

La compañía considera que el archipiélago parte de una posición privilegiada gracias a sus elevados niveles de cobertura de fibra y 5G, superiores a la media nacional. Sin embargo, el gran salto tecnológico llegará con la implantación de estos dos nodos Edge, una infraestructura avanzada que permitirá procesar datos más cerca del usuario, acelerar servicios digitales, optimizar la conectividad empresarial y reforzar la soberanía del dato.

Ochoa defendió además que tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud o el edge computing serán determinantes para impulsar la competitividad de sectores esenciales de la economía canaria, especialmente el turismo, el comercio y la industria, favoreciendo nuevos modelos de negocio y servicios digitales de última generación.

Reforzar la resiliencia de las telecomunicaciones

El presidente de Telefónica España también puso el foco en la necesidad de reforzar la resiliencia de las telecomunicaciones en el archipiélago, especialmente tras la crisis energética registrada en la Península en 2025. “Estamos trabajando en la independencia del núcleo de operaciones móviles, en una mayor redundancia de las redes de comunicaciones mediante dobles vías y en garantizar las comunicaciones de los servicios críticos. La resiliencia que tiene Canarias hoy es mayor que la que tenía antes del blackout”, afirmó.

La apuesta de Telefónica por Canarias se traduce además en una inversión acumulada de más de 641 millones de euros durante la última década, destinada al despliegue de redes de fibra, infraestructuras móviles, cables submarinos y centros tecnológicos. Con esta estrategia, Telefónica busca convertir a Canarias en uno de los principales laboratorios digitales del sur de Europa, reforzando su posición como enclave tecnológico entre Europa, África y América y consolidando al archipiélago como referente nacional en conectividad avanzada y servicios digitales de nueva generación.

Por su parte, Fernando Clavijo valoró positivamente la colaboración con Telefónica y destacó la importancia de que la compañía sea dirigida en el archipiélago por canarios, impulsando el talento local.