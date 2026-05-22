Canarias se prepara para un sábado de calima, más de 30 grados de temperatura y vientos fuertes

La calima y las altas temperaturas locales, de hasta 30 grados o más, persistirán en Canarias este sábado, cuando seguirá habiendo vientos fuertes y con rachas muy fuertes y, con todo, volverán a darse cielos nubosos a ratos al norte y al oeste de varias islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Santa Cruz de Tenerife la máxima será de 26 grados y de 23 en Las Palmas de Gran Canaria mientras que la mínima será de 19 en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento, en general, de componente norte moderado, siendo ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a ratos, y girando a este o sureste con el paso de las horas en algunas zonas.

También se prevén vientos del norte en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 con posibles repuntes locales de 6 y habrá marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos en el norte y oeste, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas del interior sur, donde podrán alcanzar los 30-32 ºC. Viento de componente norte moderado, tendiendo a disminuir al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 30

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en el oeste, con predominio de los cielos nubosos a primeras horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas del interior sur, donde podrán alcanzar los 30-32 ºC. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en el sur de Jandía a primeras y últimas horas, cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 28

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima, afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Se esperan máximas de 30-32 ºC en zonas del interior sur. Viento de componente norte moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este y sureste en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 23

TENERIFE

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento de componente norte moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte especialmente de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas. En cumbres centrales, viento flojo de componente sur, que aumentará a moderado en la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 26

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y este, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Intervalos nubosos en el litoral norte y nordeste, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte y este, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en extremos noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y este, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 22