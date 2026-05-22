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Canarias se prepara para un sábado de calima, más de 30 grados de temperatura y vientos fuertes

La Aemet espera cielos nubosos a ratos en el norte y oeste de varias islas canarias, mientras el polvo en suspensión y el calor persisten el 23 de mayo

Estado del cielo previsto para las 15.00 horas del 23 de mayo de 2026 en Canarias

Estado del cielo previsto para las 15.00 horas del 23 de mayo de 2026 en Canarias / Aemet

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La calima y las altas temperaturas locales, de hasta 30 grados o más, persistirán en Canarias este sábado, cuando seguirá habiendo vientos fuertes y con rachas muy fuertes y, con todo, volverán a darse cielos nubosos a ratos al norte y al oeste de varias islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Santa Cruz de Tenerife la máxima será de 26 grados y de 23 en Las Palmas de Gran Canaria mientras que la mínima será de 19 en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento, en general, de componente norte moderado, siendo ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a ratos, y girando a este o sureste con el paso de las horas en algunas zonas.

También se prevén vientos del norte en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 con posibles repuntes locales de 6 y habrá marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos en el norte y oeste, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas del interior sur, donde podrán alcanzar los 30-32 ºC. Viento de componente norte moderado, tendiendo a disminuir al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 30

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en el oeste, con predominio de los cielos nubosos a primeras horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas del interior sur, donde podrán alcanzar los 30-32 ºC. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en el sur de Jandía a primeras y últimas horas, cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 28

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima, afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Se esperan máximas de 30-32 ºC en zonas del interior sur. Viento de componente norte moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este y sureste en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 23

TENERIFE

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento de componente norte moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte especialmente de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas. En cumbres centrales, viento flojo de componente sur, que aumentará a moderado en la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 26

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y este, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Intervalos nubosos en el litoral norte y nordeste, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte y este, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en extremos noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el litoral norte, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y este, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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Valverde 17 22

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