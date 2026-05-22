'Compartir es vivir’: la vivienda colaborativa como antídoto a la crisis habitacional

Adrián Rodríguez se está construyendo su propia casa. No en sentido estricto pero sí forma parte de una cooperativa en la que los futuros residentes intervienen directamente en las decisiones sobre cómo quieren vivir. Imaginan el proyecto, se reúnen con equipos técnicos, definen las características del edificio y participan incluso en la contratación de la empresa constructora. Se trata de una fórmula de vivienda colaborativa en la que el protagonismo recae en los futuros residentes. Una de sus características más importantes es que combina viviendas privadas con espacios comunitarios. En Canarias ya existen ejemplos de este modelo en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, aunque su desarrollo es mayor en comunidades como Cataluña. Además, este tipo de proyectos puede suponer un ahorro importante, con precios que pueden llegar a estar alrededor de un 30% por debajo del mercado.

En un sector inmobiliario tensionado donde el precio medio de compra por metro cuadrado en Canarias supera los 3.200 euros y el del alquiler los 15 euros, según datos del portal inmobiliario Idealista, la búsqueda de soluciones a la crisis es urgente. En este contexto las fórmulas para aliviar el problema apuntan a distintas claves. Más allá de la construcción como eje central, especialistas en la materia como Javier Burón, presidente de Nasuvinsa, sugieren que «esta no puede ser la única medida». Por lo que se presentan otras alternativas como la vivienda colaborativa.

Para dar visibilidad a esta fórmula se celebró este viernes én el Club LA PROVINCIA

una jornada sobre cooperativas de viviendas colaborativas que organizó el Gobierno de Canarias –a través de la viceconsejería de Bienestar Social–. El foro buscó generar un espacio de diálogo entre administraciones públicas y entidades de vivienda cooperativa con el fin de compartir necesidades, enfoques y posibles líneas de avance en este modelo. Pues bien, la Consejería ya trabaja en este modelo destinando un total de tres millones de euros, a través de los Fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Alguno de los ponentes durante su mesa de debate en el foro de cooperativas y viviendas colaborativas. / Andrés Cruz

Uno de los ejes se basa en propiciar un envejecimiento en acompañamiento, evitar la soledad, promover la autonomía personal, la desinstitucionalización y como una posible alternativa a la adquisición de vivienda tradicional en el Archipiélago. La paradoja es que si algo tiene de ‘positivo’ la crisis habitacional es que de forma indirecta genera una fórmula para que los mayores no estén solos. Más que nada porque sus hijos no se pueden emancipar. Eso sí, la fórmula colaborativa aporta esa privacidad que falta en estos hogares además de sumar espacios comunes que acaban con esa soledad.

Crecimiento del modelo en las Islas

El movimiento ha crecido de forma notable en los últimos años, explica Ricardo García, arquitecto. Según explica, el cohousing o la vivienda colaborativa en Canarias se encuentra en una fase de consolidación. Actualmente existen cooperativas, asociaciones y grupos de acompañamiento técnico repartidos principalmente en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, aunque también hay interés en otras Islas. «Hace apenas cinco años era una fórmula poco conocida y resultaba necesario explicar en qué consistía tanto a los ayuntamientos como a los medios de comunicación», explica. Sin embargo, hoy el concepto está más extendido socialmente, lo que facilita las gestiones con las administraciones, especialmente en lo relativo a permisos y licencias. Además, considera que, cuando los primeros edificios estén en funcionamiento, servirán como ejemplo y animarán a más personas a sumarse.

También destaca que el apoyo de las administraciones es clave, no tanto porque deban promover directamente los proyectos, ya que son iniciativas autopromovidas por las cooperativas, sino porque pueden facilitar su desarrollo mediante avales bancarios, cesión de suelo, apoyo técnico y adaptación normativa.

Ponentes en las jornadas en el Club LA PROVINCIA. / Andrés Cruz

Por otro lado, el cohousing no implica necesariamente construir desde cero. El arquitecto destaca que también puede desarrollarse mediante la rehabilitación de edificios existentes, una opción especialmente interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad y de «no ocupar más suelo», subraya. Como ejemplo, menciona el caso de la cooperativa El Chinijo, en Cardones, Gran Canaria, que ha adquirido una estructura inacabada para transformarla en una cooperativa de nueve viviendas.

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Cabe resaltar que el cohousing no se limita a las cooperativas de vivienda colaborativa. Según explica José Carlos Hernández, presidente de la asociación Canarias Cohousing, se trata de un modelo de convivencia basado en tres pilares: una forma de gobernanza compartida, la existencia de servicios comunes y la creación o adaptación de espacios para la vida comunitaria. Por eso, puede aplicarse a una comunidad de vecinos que decide organizarse de otra manera, a una promoción pública de alquiler con zonas comunes o incluso a varias casas rurales que comparten recursos. La vivienda colaborativa, en cambio, suele identificar una fórmula más concreta con cooperativas en cesión de uso que promueven y gestionan sus propios proyectos residenciales.