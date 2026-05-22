La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas

La futura ley de biodiversidad de Canarias –que se encuentra en fase de anteproyecto–, si bien no contempla la inclusión del patrimonio paleontológico de las Islas, ha olvidado un yacimiento único a nivel mundial: el de las bandas amarillas del sur de Tenerife. En esta zona situada entre Güímar, Arico y Granadilla, científicas de la Universidad de La Laguna (ULL) han descrito una fosilización vegetal única en el mundo, debido a una erupción ocurrida hace 312.000 años en la que los piroclastos estaban más "fríos" de lo habitual.

Este emplazamiento histórico único se encuentra, sin embargo, en vías de extinción. Como advierten los científicos, ya hay varios proyectos para la construcción de aerogeneradores en la zona, lo que podría acabar por destrozar el yacimiento y destruir las pruebas del pasado.

"Esto también es patrimonio histórico de Canarias y debemos tratar de defenderlo", defendió María del Cristo Velasco, paleontóloga de la ULL. Por su parte, Alicia Mujica, portavoz de la Plataforma Ecomarca por la defensa y protección del sureste de Tenerife, apremió a tomar medidas pues "el tiempo corre en nuestra contra".

En estos términos lo han denunciado las investigadoras del área de Paleontología de la Universidad de La Laguna (ULL), María del Cristo Velasco y Carolina del Castillo, que, en una rueda de prensa conjunta con la Fundación Telesforo Bravo y la Plataforma Ecomarca Sureste, han difundido sus propuestas al anteproyecto de ley. Entre ellas se encuentra la creación de una figura de protección específica para aquellos yacimientos reconocidos por la ciencia –es decir, en la literatura científica– y que no se encuentren en situación de protección; y alguna mención al valor del patrimonio paleontológico en la cultura e identidad canaria.

Yacimiento paleontológico de las bandas del sur en Tenerife, ubicado entre Güímar y Arico / Cedida

"El anteproyecto es un gran avance en la protección de los yacimientos ya conocidos, pues incluye un listado extenso de lugares que se deben preservar", indicó Velasco. Sin embargo, las científicas consideran que "aún podemos dar un paso más para asegurar la viabilidad a largo plazo del resto".

El anteproyecto canario

El anteproyecto tiene como objetivo dotar a Canarias de un marco normativo propio, integral y actualizado para la protección, conservación, restauración y gestión sostenible de su patrimonio natural.

Entre sus principales contenidos, la futura ley aborda la protección de la biodiversidad terrestre y marina, la recuperación de la salud de los suelos, el refuerzo de la bioseguridad frente a especies invasoras y la regulación de la biotecnología, además de ordenar las competencias entre administraciones.

Asimismo, la norma permitirá integrar en un único texto los distintos instrumentos de planificación y gestión ambiental, superando la actual dispersión normativa y reforzando la seguridad jurídica en un ámbito clave para el desarrollo sostenible de Canarias.

Este proceso responde a la necesidad de contar con herramientas legales eficaces que permitan afrontar los retos ambientales actuales, garantizando al mismo tiempo la coherencia en la actuación pública y la protección del territorio.

Geodiversidad a preservar

Sin embargo, para estas investigadoras, le falta un detalle: considerar también la geodiversidad como un elemento a preservar. De esta manera, se proponen seis tipos de figuras de protección: paisaje geológico, parque geológico, geoparque, reserva geológica, estratotipo y yacimiento mineralógico.

Las científicas proponen que estos enclaves sean incluidos en la Red Canaria de Áreas Protegidas

Asimismo, se insiste en que, además de proponerlos como espacios geológicos protegidos (tal y como queda recogido en la norma), estos deben integrarse en la Red Canaria de Áreas Protegidas. "Si no se hace, su creación es solo una declaración de intenciones", recalcaron las científicas. Esta defensa del patrimonio paleontológico parte de la base de que también es identidad canaria. "Por lo que deberíamos también conservarla, como otros elementos naturales y culturales del Archipiélago", destacó Velasco.

Un yacimiento con piezas únicas

Se trata de un yacimiento que la literatura científica había descrito previamente, pero del que se desconocía su valor patrimonial hasta hace apenas unos años. Su singularidad parte de la forma en la que se fosilizaron ahí las especies vegetales que vivían en la zona hace 312.000 años.

Este grupo de investigación de ULL, en una publicación de Review of Palaeobotany and Palynology, concluyeron que los pequeños piroclastos que escupió el volcán Cañadas en una erupción recibieron algún tipo de interacción con el agua (por un lago en el interior del cráter o la lluvia), refrescando las altas temperaturas de las cenizas que volaban hacia el sur de Tenerife y convirtiéndolas en un insólito elemento para la preservación de la flora paleolítica endémica de Canarias.

Una hoja fosilizada del yacimiento paleontológico de las bandas del sur en Tenerife, ubicado entre Güímar y Arico / Cedida

En este sentido, una de las piezas más "espectaculares", como la definió Velasco, es el molde de tallos de cardón del género Euphorbia – antepasado de los actuales cardones canarios–. Los moldes de los tallos de esta planta se han conservado hasta nuestros días en lo que denominan "posición de vida" que en la práctica significa que se han encontrado erguidos.

Solo se ha descrito una fosilización similar a una suculenta en Arizona

Es decir, esta erupción logró conservar las estructuras morfológicas y celulares de una planta suculenta cuyo interior está formado casi en su totalidad por agua. "Solo hay un lugar del mundo en el que se haya descrito una fosilización de una planta similar, un cactus en Arizona, en Estados Unidos", reveló Velasco quien, sin embargo, matizó que dicha fosilización ocurrió por sedimentación y no por una erupción volcánica. "Lo que tenemos hemos encontrado aquí es único", insistió.

Una salvaguarda efectiva

Por tanto, el objetivo es que estas aportaciones–que llegan cuando la ley se encuentra aún en periodo de información pública– es impulsar una normativa no solo proteja este lugar, sino que también garantice que todos aquellos yacimientos que se descubran en el futuro cuenten con figuras de salvaguarda ágiles y efectivas. "Necesitamos contar con la voluntad de las administraciones para que este patrimonio natural sea una prioridad y se respete de manera eficaz", explicó Mujica.

El de la banda amarilla del sur es un ejemplo paradigmático de uno de los flecos que se han podido detectar en esta ley aún en trámite. No obstante, las investigadoras también emplazan al Gobierno de Canarias, y en concreto a la Consejería de Transición Ecológica, a incluir a las universidades públicas canarias entre las entidades colaboradoras para proporcionar información sobre los yacimientos paleontológicos o proporcionar más información acerca de quiénes son los responsables y cuál será el procedimiento de inclusión de yacimientos en los listados de Zonas de Interés Paleontológico.

Creación de un paleoparque

Las investigadoras también defienden la inclusión de la figura de protección de "paleoparque", que se creó en 2009 y que, como explicó Carolina del Castillo, "no solo permite la protección del espacio, sino también un desarrollo económico asociado a él". En España, uno de los paleoparques más conocidos es el de Dinópolis, en Teruel. "Estos espacios pueden tener un uso educativo y de ocio", recalca la investigadora de la ULL. En Canarias, entre 2018 y 2021 se llevó a cabo un estudio para recomendar la definición de paleoparque en el Macizo de Anaga, en Tenerife.

No en vano, en esta zona de la isla existe un registro fósil especial conservado en un contexto geológico de islas volcánicas activas, constituido por yacimientos de origen marino y terrestre de edad Cuaternaria. La idea consistiría en llevar a cabo el mismo trabajo en las bandas del sur, para poder sacar rendimiento socioeconómico de la zona a través de la ciencia.