La gira canaria del coro asturiano Errante

Los integrantes del Coro Errante de la Comarca de la Sidra (Asturias) visitaron el jueves 21 de mayo la isla de La Palma dentro su gira por Canarias.

La agrupación musical hará actuaciones, visitas y actividades hasta el próximo día 28. En la Isla Bonita acudieron a la zona del volcán Tajogaite y acudieron a un acto institucional en el Ayuntamiento de El Paso, previo a un concierto junto a la Coral Nuestra Señora del Pino.

En La Palma fueron recibidos por la consejera de Promoción Económica, Comercio, Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo, Miriam Perestelo, y por el alcalde del Paso, Eloy Martín.

Actuación en Teror

El Coro Errante de la Comarca de la Sidra de Asturias ofrecerá un concierto el domingo 24 de mayo en el Auditorio de Teror, a las 12:00 horas, dentro de la gira que realiza este mes por Canarias. La entrada al concierto será de acceso libre hasta completar aforo.

Bajo la dirección del maestro Jorge de la Vega Laria, el Coro ofrecerá un repertorio que une la tradición coral con la elegancia y la fuerza de las voces del norte. El programa incluirá las siguientes piezas: ‘Cibavit Eos’ (Antoni P. Moya), ‘Dos cantos de amor asturiano’ (Josu E.), ‘Mi bella Lola’ (Arm. F. Grau), ‘Piel canela’ (Bobby Capo), ‘La llamada’ (Armando B. L), ‘Nerea izango zen’ (Javier Busto), ‘Ven al mar’ (Habanera Popular), y ‘Canciu a la sidra’ (Texto Carlos de Llames).

El coro asturiano Errante visita la isla de La Palma / La Provincia

Teror mantiene un estrecho vínculo con el municipio de Nava, centro de la Comarca de la Sidra, con el que está hermanado desde el año 1994. El pasado año 2025, la Parranda de Teror ofreció también una actuación en el marco del XLVIII Festival de la Sidra de Nava, llevando la música tradicional canaria hasta tierras asturianas y siendo muy bien recibida por el público local.

Otros conciertos de la gira canaria

El Coro asturiano ofrecerá este viernes, 22 de mayo, un concierto en El Paso (La Palma), junto a las voces locales de la Coral Nuestra Señora del Pino. El 23 de mayo estarán en La Aldea de San Nicolás y el 25 de mayo en Valleseco, en el día principal de la festividad de San Vicente Ferrer.

El 27 de mayo ofrecerá el último concierto en Gran Canaria, en el Club Victoria de Las Palmas donde tendrá lugar la entrega del galardón Errante a Fernando Canellada, el periodista asturiano y director del diario LA PROVINCIA.

El coro asturiano Errante visita la isla de La Palma / La Provincia

Más de dos décadas del Coro Errante

El Coro Errante Comarca de la Sidra se formó en el año 2003 y actualmente está formado por 32 voces mixtas, dirigidas por Jorge de la Vega Laria, cuya trayectoria incluye décadas de maestría en la Escolanía de Covadonga y escenarios como la Sagrada Familia o el Monasterio de Montserrat.

Su primer director fue Luis Rodríguez Alvarez, cuya dirección ejerció hasta finales de 2012. Ana Norniella Meana le sucedió hasta octubre de 2015. Miguel Quintana Aspra hasta diciembre de 2023. Pablo Camblor García hasta agosto 2024. Rebeca Velasco hasta octubre 2024, fecha en la que se incorporó el actual director.

El coro cuenta con numerosas actuaciones en Asturias y también en otras provincias de España, como Pontevedra, A Coruña, Lugo, Madrid, Tenerife, Las Palmas, León, Segovia; Cantabria, Burgos, Navarra, Palencia, Ávila; Logroño, Torrevieja; Alicante capital; Portugal, etc.

En el año 2006 viajaron a Argentina, actuando en todos los Centros Asturianos de Buenos Aires, y en el de Rosario. Y en 2007 en Santiago de Chile y Valparaíso, y de nuevo en Argentina, en Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Rosario.

Anualmente, organizan un Encuentro Coral denominado «La Sidra y La Mar», en el que intervienen formaciones corales de Asturias y de otras Comunidades, y donde se hace entrega del «Galardón Errante», como reconocimiento a aquella institución o persona que haya apoyado y difundido la música Coral y la música Asturiana, o colaborado de forma activa con el coro.

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También organizan la parte coral de los llamados “Encuentros en la Cueva de San Pedrín”, (Sariego), festival que, de forma anual, en el mes de agosto, se lleva a cabo en el interior de una cueva natural, y donde actúan, además del Corro Errante, otros coros invitados, bien de Asturias o de fuera de nuestra comunidad.