El INE lo confirma: Canarias bate récord de absentismo laboral con un 9,1%, la tasa más alta del país

Desde 2009, año en el que Randstad Research comenzó a elaborar este informe, España no había registrado un nivel tan alto de absentismo laboral. Actualmente, la tasa se sitúa en el 7,1% de las horas pactadas y, dentro de ese escenario, Canarias se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor absentismo laboral del país, alcanzando un 9,1% durante el cuarto trimestre de 2025.

Este porcentaje equivale a 1.595.211 personas que cada día no acuden a su puesto de trabajo. Además, las bajas médicas prácticamente se han duplicado en la última década, con 1.239.732 trabajadores de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente.

Canarias se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor absentismo laboral del país, alcanzando un 9,1% durante el cuarto trimestre de 2025 / LP / DLP

El informe, elaborado a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, revela que un trabajador medio pierde una de cada catorce horas pactadas en el conjunto del país. Esta situación aumenta la presión sobre los compañeros que sí acuden a sus puestos de trabajo, ya sea en oficinas, fábricas o centros sanitarios.

Además, el impacto también recae sobre el sistema público, que asume el subsidio por incapacidad temporal a partir del primer mes de baja.

¿Qué ramas son las más afectadas según el informe?

Las actividades postales y de correos lideran el ranking nacional, con un 12,3% de las horas pactadas perdidas. Le siguen los servicios a edificios y jardinería, con un 11,8%, los juegos de azar y apuestas, con un 11,5%, y la asistencia en establecimientos residenciales, que alcanza el 11,2%.

Dos carteros se disponen a entregar paquetes a los destinatarios / CORREOS / Europa Press

Por su parte, el sector de la recogida y tratamiento de residuos también se ve afectado, con un absentismo del 11%, reflejando cómo muchos servicios esenciales sufren diariamente la falta de personal en sus plantillas.

En áreas clave como la sanidad y la administración pública, el impacto es considerable. Según el informe, las actividades sanitarias registran una tasa del 10,1%, dejando cada día a unos 138.000 profesionales fuera de su puesto de trabajo. En la Administración Pública, la cifra alcanza el 8,5%, con aproximadamente 123.000 trabajadores ausentes diariamente.

La hostelería en peligro antes del verano

El turismo es, a día de hoy, la mayor fuente de ingresos del archipiélago y la hostelería —especialmente el sector del alojamiento— puede convertirse en un problema de cara a un verano que, con la llegada del pontífice y las olas de calor, se prevé especialmente intenso. Justo antes de la temporada alta, los servicios de alojamiento han experimentado uno de los mayores incrementos interanuales, pasando del 7,7% al 9% de absentismo en apenas un año.

Un camarero limpia una mesa en la plaza Real de Barcelona / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Además, en restauración el impacto también se deja notar, donde las plantillas ya trabajan habitualmente con una alta carga de trabajo y rotación de personal. La combinación de bajas laborales y picos de demanda estacionales genera una presión adicional sobre las empresas del sector.

Este escenario preocupa de cara a los meses de verano, cuando la hostelería alcanza su mayor volumen de actividad y cualquier ausencia puede afectar directamente al servicio y a la capacidad operativa de los establecimientos.