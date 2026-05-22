José Domingo Martín Espino: “Estudiar durante años, sin saber si vas a poder trabajar, no es formación, es incertidumbre"

¿Qué está fallando en el modelo educativo actual?

Más que fallar, diría que se ha quedado incompleto y que está desalineado con el contexto actual, económico y social. Durante mucho tiempo hemos separado la formación de la realidad profesional, y eso genera incertidumbre. El alumno estudia, pero no siempre sabe cuándo o cómo va a trabajar. El sistema educativo no está aliado con la realidad: va más lento que el mercado laboral, y eso genera un desfase que los alumnos acaban pagando. El problema no es el esfuerzo del alumno, es el diseño del sistema.

¿Podría concretar cuál es el desfase?

Muy simple: se forma sin tener claro para qué, sin tener en cuenta que, antes de programar qué estudiar, debe conocer la realidad del entorno empresarial y de su momento. Se estudian muchos contenidos, pero no siempre con una conexión directa con el empleo. Empezar por la empresa, entender qué necesita y a partir de ahí diseñar la formación. No al revés.

¿Cuál es la propuesta de ICSE?

Muy clara la alternativa: cambiar el orden. No formar primero y conectar después, sino conectar desde el inicio. La empresa no puede ser el destino final, tiene que ser el punto de partida del proceso formativo. Empezar por la empresa, entender qué necesita y, a partir de ahí diseñar la formación. No al revés.

Estudiantes de ICSE durante su formación en el centro

Lo que dice… ¿No rompe el modelo tradicional?

Sí, pero es que el modelo tradicional ya no responde a la realidad actual. Estamos enseñando a jóvenes para un mundo que ya no existirá cuando finalicen sus estudios. La cuestión no es si queremos cambiarlo… es si podemos permitirnos no hacerlo.

¿Eso no implica reducir el nivel de exigencia o rebajar el nivel de calidad?

En absoluto. Implica cambiar dónde está la exigencia. Antes consistía en memorizar contenidos o superar exámenes. Ahora está en saber hacer, en aplicar, en resolver. Es una exigencia más real. Es aprender haciendo y no solo no consiste en dedicar más tiempo del estudio, sino en lo que eres capaz de hacer y esto se consigue antes si el aprendizaje está bien orientado.

Estudiantes de ICSE durante su formación en el centro / La Provincia

¿Qué aporta el modelo modular con itinerarios progresivos?

Flexibilidad. El alumno no tiene que decidir todo su futuro desde el principio. Puede empezar, avanzar, parar si lo necesita y continuar después. Eso cambia completamente la experiencia formativa y evita riesgos de equivocarse en la elección; empezando por una etapa más corta y más práctica como es la FP y luego puede concluir en niveles superiores universitarios.

¿Cuál es el mayor valor para el alumno?

La claridad. Saber que puede empezar a trabajar en meses y que, al mismo tiempo, no renuncia a seguir creciendo académicamente. Eso reduce la incertidumbre y aumenta la motivación. Pasa de esperar a empezar a construir su carrera paso a paso, y eso tiene un impacto enorme.

La pregunta que deberíamos hacer hacer a los alumnos, no es: ¿qué quieres estudiar? sino ¿en qué y dónde quieres trabajar?

¿Cómo encaja este modelo con la universidad? ¿Compite con ella?

La universidad encaja como una continuación natural y no compite con ella. La complementa. De hecho, el alumno llega mejor preparado. Con experiencia, madurez y con criterio propio, sabiendo lo que quiere y a dónde quiere llegar.

¿Qué papel juega la internacionalización en ICSE?

Fundamental: queremos que nuestros alumnos tengan opciones globales. Por eso, trabajamos con universidades internacionales y desarrollamos itinerarios que conectan formación profesional y grado universitario en distintos países. Hacemos intercambios con centros de FP y Universitarios del mundo, para que nuestro alumnado tenga una manera de pensar y de actuar con perspectiva global.

¿Por qué Canarias puede ser clave en este modelo? ¿Qué impacto puede tener?

Canarias es clave porque tiene una posición única. Puede conectar Europa, África y América Latina. Si se hace bien, puede convertirse en un referente en educación superior profesional. Tiene posición estratégica, conectividad y sectores claves. Es una oportunidad real. Se necesita comprensión y decisión: entender que el mundo ha cambiado y actuar en consecuencia.

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¿ Cuál es el objetivo final de ICSE?

Muy sencillo: ofrecer oportunidades formando profesionales competentes, pero sobre todo personas con propósito. Que cualquier persona pueda empezar, avanzar y construir su futuro con sentido. Al final no hablamos sólo de formación…hablamos de transformar vidas y que las personas ya formadas transformen la sociedad. Entendemos que el mundo ha cambiado y decidimos actuar en consecuencia. Seguir haciendo lo mismo… ya no es una opción.