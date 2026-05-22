Las mejoras terapéuticas revolucionan el abordaje de las enfermedades inflamatorias de la piel

Las mejoras terapéuticas y diagnósticas están marcando una nueva etapa en el abordaje de las enfermedades inflamatorias cutáneas. Así lo aseguró este viernes el doctor José Manuel Carrascosa, vicepresidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), en el marco del 53º Congreso Nacional de esta especialidad, que se celebra hasta este sábado en Expomeloneras.

Tal y como explicó el experto, una de las principales mejoras en el diagnóstico de estas patologías ha sido el avance del conocimiento sobre los mecanismos que originan la inflamación. “La máxima revolución en los últimos años ha sido el conocimiento patogénico-molecular de la enfermedad, es decir, aquellos aspectos que acaban dando lugar a las distintas manifestaciones clínicas, lo que ha permitido desarrollar fármacos dirigidos frente a moléculas concretas, que consiguen una mayor eficacia que los antiinflamatorios o los inmunosupresores más inespecíficos, y un mayor perfil de seguridad", detalló.

Entre las terapias más innovadoras, el doctor Carrascosa destacó los fármacos biológicos, unos medicamentos basados en anticuerpos monoclonales que se dirigen a diferentes dianas terapéuticas, y que han conseguido un porcentaje de respuestas muy alto. "En los últimos años, se han añadido los inhibidores de JAK, unas moléculas pequeñas que logran muy buenos resultados en patologías como la psoriasis, la dermatitis atópica o la hidradenitis supurativa —una afección que provoca la formación de pequeñas protuberancias dolorosas debajo de la piel—, así como en otras enfermedades que durante mucho tiempo han carecido de oportunidades terapéuticas, como la alopecia areata o el vitíligo", manifestó el facultativo.

Mejora del pronóstico

Precisamente, a juicio del especialista, será el manejo de la hidradenitis supurativa uno de los campos que más evolucionará a lo largo de los próximos años, gracias a las mejoras terapéuticas. "Tanto la psoriasis como la dermatitis atópica, ya han cambiado de forma radical su evolución y pronóstico, y ya lo están empezando a hacer el vitíligo y la alopecia areata. También es probable que cambie el pronóstico de enfermedades inflamatorias como el liquen plano o el pioderma gangrenoso, ya que a día de hoy no tienen ningún tratamiento específico", precisó.

No obstante, el profesional advirtió de que muchas personas con vitíligo siguen alejadas del sistema sanitario, pues durante décadas se les transmitió la idea de que no existían terapias eficaces frente a esta afección. “Han quedado fuera del circuito”, lamentó. Asimismo, señaló que aún persisten dificultades diagnósticas en Atención Primaria, por lo que defendió la necesidad de reforzar la colaboración con los profesionales de este nivel asistencial para mejorar la detección precoz de las patologías dermatológicas.

En su intervención, el vicepresidente de la AEDV reservó un espacio para poner el foco en la medicina de precisión, que se basa en aplicar los conocimientos que tienen los expertos sobre biomarcadores y técnicas moleculares. ¿El objetivo? Conseguir identificar el pronóstico y el abordaje más adecuado para cada paciente. Estos biomarcadores pueden encontrarse en la piel, en la sangre, o incluso, pueden detectarse a través de pruebas genéticas."En la actualidad, se están desarrollando técnicas moleculares, como el single cell o el tape stripping, para identificar estos perfiles, pero hace falta dar un salto cualitativo, porque todavía hay pocos pacientes que se beneficien de esta medicina de precisión", admitió el doctor.

En este congreso de expertos, también estuvo sobre la mesa el estudio Equidad, impulsado por la AEDV, que muestra la brecha real en el acceso efectivo a los nuevos tratamientos entre las comunidades autónomas y los propios centros hospitalarios. "En función de donde viva una persona, su camino hacia la innovación es diferente", comentó. Por ello, reclamó consensos entre las administraciones sanitarias que garanticen la igualdad de acceso a los tratamientos. "Todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y, aunque hay voluntad por parte de la Administración, hace falta consolidarla en la práctica", reivindicó José Manuel Carrascosa.