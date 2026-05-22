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La multa que muchos conductores canarios desconocen: hasta 200 euros por llevar el vehículo en estas condiciones

La suciedad en el vehículo puede comprometer la seguridad vial

¿Me pueden multar por llevar el coche sucio? Esto es lo que debes tener en cuenta

¿Me pueden multar por llevar el coche sucio? Esto es lo que debes tener en cuenta

Helena Ros

Helena Ros

Te encuentras circulando por la carretera y es posible encontrarse vehículos muy sucios por culpa de las condiciones meteorológicas o simplemente porque el propietario lleva un tiempo sin lavarlo. La suciedad no solo afecta a la carrocería, sino que también puede comprometer la seguridad tanto del conductor como del resto de usuarios que circulan por la vía.

Además, los conductores se enfrentan a graves sanciones económicas porque el polvo, el barro o la calima impiden una correcta visibilidad y también dificultan la identificación del vehículo.

La visibilidad es fundamental

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación recoge que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". Por eso, llevar el parabrisas, la luna trasera, los espejos o los faros llenos de suciedad puede ser motivo de sanción.

Las multas oscilan los 80 euros, aunque si el agente considera que la visibilidad está gravemente comprometida, el vehículo podría llegar a ser inmovilizado.

Cuidado: Estas son las multas que te pueden poner por tener el coche sucio

Los conductores puede recibir una multa por llevar el coche sucio / LP

La matrícula debe estar siempre visible

Otro aspecto esencial de un vehículo es la matrícula. Esta debe estar perfectamente legible en todo momento, ya que permite la identificación del automóvil.

Si está sucia y los agentes no pueden leerla correctamente, se considera una infracción grave y la multa puede alcanzar los 200 euros. Sin embargo, si se manipula intencionalmente para evitar sanciones o para impedir identifica el vehículo, la sanción aumenta considerablemente llegando hasta los 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

No se trata de una simple cuestión estética

La suciedad del parabrisas puede reducir la visibilidad de los conductores, afectado considerablemente al amanecer o al atardecer. También puede interferir en los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) porque las cámaras y sensores pueden perder su efectiva al estar sucios y no ofrecer ayuda al conductor durante un desplazamiento.

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Mantener el vehículo en buen estado no es solo una cuestión de estética, sino también de seguridad vial.

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