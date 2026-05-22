Ni poco a poco ni paso a paso: Quevedo pone de moda “al golpito” en la Península al ritmo de ‘El Baifo’

Quizás “al golpito”, esa expresión que forma parte del legado de nuestros abuelos, sea desconocida para muchos en la Península, pero ni mucho menos es una palabra inventada o una moda reciente. Forma parte del arraigo y la tradición del archipiélago y está recogida en el Diccionario Básico de Canarismos.

¿Qué significa “al golpito”?

Atendiendo al Diccionario Básico de Canarismos, la locución “al golpe” —más habitual en la forma “al golpito”— significa hacer algo lentamente, con calma y sin prisas. “Al golpito” no es una expresión más, es una forma de entender y conectar con cada una de las ocho islas.

No es solo ir sin prisas, con calma o a tu ritmo; es ir con amigos a la playa sin saber qué comer o caminar por una ruta sin hora de llegada. No implica dejadez ni falta de interés, sino una manera de hacer las cosas con paciencia, sin ansiedad y disfrutando del momento. Es avanzar sin prisa, pero sin pausa, y refleja una forma de vida muy arraigada en Canarias.

Quevedo y una herencia marcada por las raíces canarias

El grancanario no es solo uno de los artistas más escuchados del panorama musical nacional e internacional, sino también un cantante que ha mantenido siempre un vínculo muy estrecho con el archipiélago. A lo largo de su carrera, el artista ha dejado claro en numerosas ocasiones que su identidad musical y personal está profundamente influenciada por la cultura, el habla y las costumbres canarias.

Desde su primer gran éxito con “Cayó la noche”, Quevedo ha incorporado referencias del archipiélago tanto en sus letras como en su forma de expresarse, convirtiendo su acento y su léxico en una parte reconocible de su estilo. Lejos de ocultarlo, el cantante ha hecho de su procedencia un sello distintivo dentro de la industria musical.

Entrevista al cantante Quevedo por su álbum 'El Baifo' / José Pérez Curbelo / LPR

Este vínculo ha permitido que muchos fans, especialmente fuera de Canarias, se acerquen por primera vez a palabras, expresiones y formas de comunicación propias del dialecto canario, generando un impacto cultural más allá del ámbito musical.

Con su nuevo trabajo discográfico, Quevedo vuelve a reforzar esa conexión con su tierra. La incorporación de expresiones como “al golpito” no es casual, sino una forma de reivindicar su origen y de mantener viva una parte esencial de su identidad artística.