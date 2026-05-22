El SCS creará una historia clínica electrónica única para hospitales y centros de salud

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, ha informado este viernes de que el departamento sanitario autonómico trabaja en el desarrollo de una historia clínica electrónica única para todos sus hospitales y centros de salud, que se espera culminar en 2031.

Adasat Goya se ha referido a este asunto durante una reunión ejecutiva de la Dirección del SCS en la que se hizo balance de la actividad desarrollada en los centros sanitarios públicos canarios durante los primeros meses del año y el desarrollo de los proyectos prioritarios en áreas asistenciales y de gestión.

A este encuentro, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, asistieron los directores generales del SCS y las gerentes tanto de los hospitales como de Atención Primaria de todas las islas, según ha indicado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Documento único para todos los hospitales

En la reunión se presentó el desarrollo de "Magec historia clínica electrónica" en el que trabaja el SCS para dotar al sistema de un documento único para todos los hospitales y centros de cada área de salud.

Se trata de un proyecto prioritario y complejo que se desarrollará por fases con el objetivo de que su implantación culmine en 2031 con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica de los profesionales del SCS, ya que actualmente cada centro cuenta con un sistema operativo diferente para la gestión de los datos sanitarios.

La finalidad de este proyecto es disponer de un único sistema operativo informático para la gestión de las historias de pacientes en todo el SCS.

Se trata de un segundo paso tras la puesta en marcha del Visor de Historia Clínica Unificada que permite a los profesionales acceder y ver la historia clínica del paciente independientemente de donde haya sido atendido y que, añade la Consejería, fue un primer paso importante al permitir ver las historias completas de forma fácil y ágil.

Unificación de todo el sistema operativo

El proyecto de historia clínica electrónica única supondrá un avance que transformará y unificará todo el sistema operativo y estará alineado con la Estrategia de Salud Digital del SCS y con los marcos normativos nacionales y europeos de datos sanitarios, lo que permitirá además el desarrollo de herramientas de IA diseñadas para reducir la carga administrativa a los profesionales y dar soporte a la toma de decisiones.

Este nuevo modelo, que se iniciará con una evaluación de las herramientas de cada gerencia, integrará todos los niveles asistenciales de los centros de salud y hospitales así como de la actividad de cada centro en una visión compartida e interoperable.

De este modo, se fusiona el engranaje técnico con el humano facilitando la evolución tecnológica y profesional con dos derivadas que se concretan en garantizar la continuidad asistencial y la calidad del dato, prosigue la Consejería.

Facilitar la telemedicina

Igualmente, este proyecto tecnológico está concebido para facilitar la telemedicina y la integración de herramientas destinadas al ciudadano como miSCS, en el que actualmente se facilita a los usuarios el acceso a su información clínica más relevante, como las citas, las analíticas o informes, entre otros usos.

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Además, en la reunión se evaluó el desarrollo del Plan Activa para el refuerzo de la actividad quirúrgica, de pruebas y de consultas y la implantación del circuito facilitador de los informes para la valoración del Grado de Dependencia III+ destinado a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades graves, avanzadas e irreversibles.