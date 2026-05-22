Estas son las recomendaciones del FMI a España para aliviar el mercado de la vivienda: liberar suelo y agilizar licencias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a poner el foco en el mercado inmobiliario español, insistiendo en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda para contener la escalada de precios. El organismo recomienda acelerar la construcción de vivienda mediante la reducción de la burocracia, la simplificación de los procesos urbanísticos y una mayor agilidad en la concesión de licencias.

El objetivo, según el FMI, es incrementar la oferta disponible para responder a una demanda que sigue creciendo, especialmente en grandes ciudades y zonas tensionadas, donde los precios del alquiler y la compra han experimentado fuertes subidas en los últimos años.

¿Qué es el FMI?

El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional creada en 1944 con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema financiero global. Forma parte de las principales instituciones económicas del mundo y está integrado por prácticamente todos los países, que participan como miembros y contribuyen a su financiación.

Su función principal es vigilar la economía mundial y la de sus países miembros, analizando su situación económica y emitiendo recomendaciones para mantener la estabilidad, el crecimiento y el equilibrio financiero.

¿Para qué sirve el FMI?

Es el encargado de supervisar la situación económica de los países miembros, ofrecer asistencia financiera a países endeudados o en crisis y proporcionar recomendaciones de política económica. Además, promueve la estabilidad del tipo de cambio y el comercio internacional y, en situaciones de crisis, puede conceder préstamos a los países afectados.

El Fondo Monetario Internacional no puede incidir directamente en las políticas de España, pero sí realiza análisis periódicos sobre la evolución de la economía que sirven como referencia por su relevancia internacional. En sus informes emite recomendaciones en áreas como el mercado laboral, el gasto público, las pensiones o el acceso a la vivienda.

Canarias pide ayuda ante el colapso de la vivienda

La combinación de una oferta limitada de vivienda, el aumento de la demanda en zonas urbanas y turísticas, y la presión del alquiler vacacional ha provocado una tensión creciente en el mercado inmobiliario. En los últimos años, el precio de la vivienda no ha dejado de experimentar incrementos constantes, situando a Canarias entre las comunidades con mayores niveles de esfuerzo económico para acceder a una casa.

Nuevo edificio de viviendas en la capital grancanaria. / Andrés Cruz

Cada vez son más los hogares canarios que destinan casi la mitad de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, especialmente jóvenes y familias con rentas medias y bajas, que encuentran serias dificultades para emanciparse o acceder a una vivienda en condiciones asequibles.

Con precios en máximos y una oferta cada vez más limitada, las soluciones pasan por decisiones estructurales que permitan equilibrar un mercado tensionado y garantizar el acceso a la vivienda para la población residente. Sin medidas efectivas a corto y medio plazo, la presión sobre el alquiler y la compra podría seguir aumentando en los próximos años.