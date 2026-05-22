La ULPGC mejora la docencia de Anatomía Humana empleando tecnologías inmersivas y metaverso

La Anatomía constituye un área de conocimiento fundamental en la formación de las Ciencias de la Salud, ya que sustenta la comprensión clínica, quirúrgica y diagnóstica del cuerpo humano. La complejidad de la anatomía humana, la amplia diversidad de variantes anatómicas y la utilización de una nomenclatura especializada en distintos idiomas constituyen importantes retos en su enseñanza y aprendizaje, exigiendo estrategias docentes precisas, actualizadas y adaptadas a un entorno académico cada vez más internacionalizado.

En este contexto, el contacto directo con cadáveres y muestras biológicas reales sigue siendo insustituible, no solo para la adquisición de competencias técnicas, sino también para el desarrollo de habilidades éticas, respeto profesional y comprensión tridimensional auténtica de las estructuras anatómicas y su variabilidad. Por otro lado, la realidad virtual y otras tecnologías inmersivas se presentan como herramientas de gran valor, especialmente como apoyo y entrenamiento previo a la práctica con material biológico. Estas tecnologías permiten al estudiantado familiarizarse con la anatomía tridimensional, reducir la curva de aprendizaje y mejorar la seguridad y el aprovechamiento de las sesiones prácticas, sin sustituir la experiencia real, sino reforzándola y optimizándola.

Para ello, la Cátedra de Tecnologías Médicas, el Grupo de Investigación Reconocido Patología y Tecnologías Médicas del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (iUIBS) y el Grupo de Innovación Educativa de Simulación Clínica trabajan de forma conjunta en el desarrollo y uso de aplicaciones con tecnología inmersiva (realidad virtual, aumentada, etc.) que sirvan para optimizar la enseñanza de Anatomía a estudiantes de los Grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia o Ingeniería Biomédica.

Tecnología inmersiva

La tecnología inmersiva, que utiliza gafas de realidad virtual, realidad aumentada o cualquier periférico que permita sumergir al estudiante en un entorno y entendida como metaverso cuando la integramos en una simulación virtual colaborativa (varios usuarios a la vez en el mismo entorno) o híbrida (virtual o virtual-real), ofrece múltiples oportunidades en la docencia. No se trata sólo de mostrar la anatomía del cuerpo humano sino la diversidad del mismo, abordándola con una tecnología adaptativa, escalable y que, con un buen diseño, sea amigable para estudiantes y docentes.

Este tipo de herramienta educativa viene a ser un complemento de los métodos y recursos pedagógicos tradicionales, a la vez que posibilita que el estudiantado disponga de un soporte inteligente y accesible durante su aprendizaje. Todo ello en un ecosistema digital que registra toda la actividad dentro del metaverso y, por tanto, puede evaluar objetivamente las competencias de los estudiantes.

Realidad virtual

Los profesores Cristóbal Pablo Krasucki y Simona Sacchini, docentes del área de Anatomía y Embriología Humana de la ULPGC, han incorporado la realidad virtual y el metaverso a la enseñanza reglada de Anatomía, especialmente en el Grado de Enfermería, permitiendo al alumnado trabajar con un "cadáver virtual" en un entorno seguro, inmersivo y repetible. En 2024, en el trabajo "The applicability of metaverse in nursing education: exploring head dissection", analizaron el uso de entornos virtuales inmersivos para la disección de la cabeza en estudiantes del Grado en Enfermería, evaluando su aplicabilidad como herramienta docente.

Esta experiencia se enmarca en proyectos institucionales de innovación educativa de la ULPGC que incorporan salas de disección virtual multiusuario con gafas de realidad virtual en asignaturas como Anatomía Humana I, II y III del Grado en Medicina. En conjunto, su trayectoria refleja una valoración muy positiva de la realidad virtual como complemento formativo, herramienta de entrenamiento previo y apoyo eficaz a la práctica anatómica tradicional con material humano. Además, observan que el estudiantado participa de forma activa, mostrando altos niveles de motivación, satisfacción y entusiasmo durante estas sesiones inmersivas.

El presente para la formación de los futuros profesionales

Miguel Ángel Rodríguez Florido, investigador adscrito al iUIBS y uno de los firmantes del trabajo, señala que "la simulación virtual ya no es el futuro, sino el presente para la formación de los futuros profesionales de la salud. El metaverso nos ofrece un nuevo escalón para educar en medicina".

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La revista Annals of Anatomy recoge los resultados de esta investigación que propone el uso del metaverso como un medio para abordar la diversificación de la educación en anatomía humana, en un artículo que lleva la firma, además de Rodríguez Florido, de los investigadores Simona Sacchini, Carmen Sosa, Cristóbal Pablo Krasucki, Juan Andrés Ramírez, Cristian Suárez, Lilian Pérez y Pedro Castro.