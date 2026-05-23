La Aemet avisa de un domingo de calor intenso, calima y viento fuerte en Canarias

Canarias vivirá este domingo una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, la presencia de calima y el viento intenso, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aumento térmico se notará especialmente en áreas interiores y medianías, donde algunos puntos podrían registrar valores muy superiores a los habituales para estas fechas. La situación estará acompañada por calima ligera a moderada en varias islas y por rachas fuertes de viento en determinadas vertientes costeras y zonas altas.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, las zonas con más calor

La situación más intensa podría darse en distintos puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde el ascenso de las temperaturas será más acusado.

En el interior del sur de Lanzarote, los termómetros podrían superar los 34 grados. También se prevén valores por encima de esa cifra en áreas interiores de Fuerteventura.

En Gran Canaria, las zonas del sur y oeste podrían alcanzar o superar igualmente esos registros.

Tenerife, con más de 30 grados en algunas zonas

En Tenerife, la previsión apunta a intervalos nubosos en el litoral norte, aunque durante buena parte del día predominarán los cielos despejados o poco nubosos.

La isla continuará bajo la influencia de calima ligera en medianías y zonas altas. Las temperaturas subirán especialmente en las vertientes oeste, sur y nordeste, y algunas zonas podrían superar localmente los 30 grados, sobre todo en medianías.

En Santa Cruz de Tenerife, la Aemet prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 28.

El viento también tendrá protagonismo, con rachas fuertes en el extremo noroeste y en la costa sudeste, además de intensidad destacada en el sur de Anaga. En cumbres centrales, soplará viento moderado a fuerte del sur, con posibilidad de rachas muy fuertes durante las horas centrales.

La Palma, La Gomera y El Hierro

En La Palma, La Gomera y El Hierro, las máximas también subirán y algunas medianías podrían acercarse a los 30 grados.

Calima y estado del mar

El polvo en suspensión afectará especialmente a medianías y zonas altas del archipiélago. La calima será ligera a moderada en varias islas.

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En el mar se esperan vientos del nordeste o este de fuerza 4 a 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.