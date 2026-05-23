La Aemet avisa de un domingo de calor intenso, calima y viento fuerte en Canarias
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura concentrarán el ascenso térmico más acusado, con valores que podrían superar los 34 grados en zonas interiores y del sur
Canarias vivirá este domingo una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, la presencia de calima y el viento intenso, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El aumento térmico se notará especialmente en áreas interiores y medianías, donde algunos puntos podrían registrar valores muy superiores a los habituales para estas fechas. La situación estará acompañada por calima ligera a moderada en varias islas y por rachas fuertes de viento en determinadas vertientes costeras y zonas altas.
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, las zonas con más calor
La situación más intensa podría darse en distintos puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde el ascenso de las temperaturas será más acusado.
En el interior del sur de Lanzarote, los termómetros podrían superar los 34 grados. También se prevén valores por encima de esa cifra en áreas interiores de Fuerteventura.
En Gran Canaria, las zonas del sur y oeste podrían alcanzar o superar igualmente esos registros.
Tenerife, con más de 30 grados en algunas zonas
En Tenerife, la previsión apunta a intervalos nubosos en el litoral norte, aunque durante buena parte del día predominarán los cielos despejados o poco nubosos.
La isla continuará bajo la influencia de calima ligera en medianías y zonas altas. Las temperaturas subirán especialmente en las vertientes oeste, sur y nordeste, y algunas zonas podrían superar localmente los 30 grados, sobre todo en medianías.
En Santa Cruz de Tenerife, la Aemet prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 28.
El viento también tendrá protagonismo, con rachas fuertes en el extremo noroeste y en la costa sudeste, además de intensidad destacada en el sur de Anaga. En cumbres centrales, soplará viento moderado a fuerte del sur, con posibilidad de rachas muy fuertes durante las horas centrales.
La Palma, La Gomera y El Hierro
En La Palma, La Gomera y El Hierro, las máximas también subirán y algunas medianías podrían acercarse a los 30 grados.
Calima y estado del mar
El polvo en suspensión afectará especialmente a medianías y zonas altas del archipiélago. La calima será ligera a moderada en varias islas.
En el mar se esperan vientos del nordeste o este de fuerza 4 a 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.
- Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- La Aemet advierte de un domingo complicado en Canarias por el viento y el fuerte oleaje: habrá lluvias en estas zonas
- El Gobierno da el primer paso para traspasar a Canarias la competencia de los aeropuertos que no son de interés general
- David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”
- Choque entre el canario Manuel Aarón Fajardo y Aldama: “¿Qué haces tú pisando a Zapatero?”
- Canarias cambia el bar por el match para encontrar el amor: 'La peor sensación es el vacío después de acostarte con alguien
- La Hipoteca Joven Canaria estará lista antes de verano: estos son los requisitos para acceder al programa