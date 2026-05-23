Detrás de cada ‘mato’ hay un gato

Este decir se emplea para indicar que ante la diversidad de situaciones con las que nos podemos encontrar, nunca se sabe dónde puede aparecer lo que estamos buscando o algo no deseado y hay que estar preparado para cualquier imprevisto o sorpresa. La frase llama a la prudencia ante determinadas situaciones aparentemente sencillas porque -como dice otro dicho al uso- «las apariencias engañan», y por fácil y clara que pueda presentarse una situación, siempre pueden surgir sorpresas. En la metáfora empleada, el mato representa la realidad aparente, lo que vemos sin saber que hay detrás, mientras el «gato» es lo oculto, lo que está detrás de las cosas que aparentemente percibimos. De hecho, una frase afín es la advertencia que se suele hacer cuando se dice «ahí/aquí hay gato encerrado», insinuando que la causa o razón oculta de un comportamiento de aparente liberalidad es bien distinta a la mostrada.

Mato (m.) se le llama en Canarias a toda especie de planta, especialmente cuando es de pequeño tamaño; aunque se dan variadas acepciones, el sentido genérico se refiere a cualquier árbol o arbusto. [Al igual que en América, en el español de las islas, mata (f.) es también el nombre genérico que se emplea para referirse a árboles, arbustos, hierbas y plantas en general: de manera que yerba, mato, árbol y ramo caen dentro del campo de significación de mata]. Derivado de mato es el término matorral que es el lugar en el que proliferan árboles y arbustos, lo que se asocia a la idea de «bosque» y traslada la imagen de algo intrincado, poco claro. Dentro de la variada simbología del bosque en la mitología y en las fábulas encontramos el sentido de «ocultante» (lo que está oculto, escondido, encubierto). Así «detrás de cada mato» se oculta, se esconde «un gato», algo desconocido, por descubrir que puede suponer una sorpresa.

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La frase es afín o incluso puede ser intercambiable con aquel otro dicho que se expresa así: «Detrás de cualquier matojo hay un gazapo» [«matojo», derivativo de mato que significa también ‘arbusto pequeño’; mientras un «gazapo» es un ‘conejo’, y en sentido coloquial puede hacer referencia a una persona astuta] para significar que por inesperado que pueda considerarse un comportamiento por venir de la persona que viene, para bien o para mal, nunca deja de sorprendernos. Es afín a la expresión «de cualquier mata sale un conejo» (probable adaptación local de la arcaica expresión castellana «donde menos se piensa, salta la liebre»). Se emplea para dar a entender que cualquier situación puede cambiar al improviso o puede suceder algo de manera repentina. Todas ellas se refieren a un comportamiento imprevisto frente a lo que es esperable, a las apariencias, de modo que introduce una suerte de «principio de incertidumbre», por así decirlo, que viene a conformarse como una advertencia o admonición que previene sobre lo que se encuentra oculto en cada situación que se nos presenta. Viene a colación otra expresión afín, «el gato escondido, y el rabo fuera» que se emplea cuando alguien alcanza a ver o intuir el trasfondo de un asunto o las verdaderas razones del mismo. En tales casos, cuando se vislumbra que se trata de una encerrona se suele manifestar la sospecha con un «¡aquí hay gato encerrado!».