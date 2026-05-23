Enfermería, la profesión esencial para la sociedad que recibe la Medalla de Oro de Canarias

Durante más de un siglo, los colegios de enfermería de Canarias han acompañado la transformación de una profesión indispensable para la salud pública y el bienestar social. Nacidos con la misión de velar por el buen ejercicio ético y profesional, en la actualidad, representan también la memoria, la evolución y las reivindicaciones de miles de enfermeras y enfermeros que han sostenido el sistema sanitario desde la primera línea del cuidado.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la institución vio la luz en 1912, bajo el nombre de Colegio de Practicantes de Medicina y Cirugía de las Islas Canarias. En Las Palmas, el origen se remonta a 1925, fruto de las asociaciones gremiales que ya agrupaban a los profesionales de la época. Ahora, el compromiso de los más de 16.000 efectivos que hay en las Islas ha sido reconocido por el Ejecutivo autonómico, que le ha concedido la Medalla de Oro de Canarias a ambas corporaciones.

La distinción ha sido recibida por las dos instituciones provinciales como un homenaje colectivo a las diferentes generaciones de enfermeras y enfermeros. Para la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, el galardón reconoce «la labor incansable» de estas sanitarias, especialmente en los momentos más complejos vividos por la sociedad. «Es un reconocimiento al legado de quienes contribuyeron a construir la enfermería en Canarias y, al mismo tiempo, un impulso para las nuevas generaciones que hoy se forman y se incorporan al sistema sanitario», subraya.

Incredulidad y emoción

En la provincia occidental, la noticia llegó envuelta en incredulidad y emoción. La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Rodríguez, todavía recuerda el impacto que le causó la llamada del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. «Me dejó bloqueada. No esperábamos esto», admite. Para ella, la Medalla supone, ante todo, «un motivo de mucho orgullo y un reconocimiento al trabajo de las enfermeras».

Ambas dirigentes coinciden en reivindicar la esencia de la profesión: el cuidado. Un concepto que, aunque hoy ocupe un lugar central en el debate sanitario y social, forma parte del ADN de la enfermería desde sus orígenes. Rodríguez insiste en que el cuidado enfermero posee una dimensión propia y muy humana. «Es un cuidado holístico, que no solo aborda cuestiones físicas, también aspectos biopsicosociales, y que acompaña a la persona durante toda la vida», explica.

Este enfoque sitúa a la enfermería en una posición estratégica frente a los grandes desafíos sanitarios que afronta Canarias: el envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas y las situaciones de dependencia. Todo ello exige, según las responsables colegiales, contar con un modelo donde los cuidados ocupen un lugar prioritario.

Por ello, defienden que las enfermeras deben tener un papel decisivo tanto en la planificación del sistema sanitario del futuro como en la atención diaria que demandará la sociedad.

Reconocimiento institucional

Las presidentas recuerdan que el reconocimiento institucional convive todavía con reivindicaciones históricas que aún figuran como asignaturas pendientes. Entre ellas, se encuentran el refuerzo de las plantillas, la reducción de la precariedad laboral, el reconocimiento efectivo de todas las especialidades enfermeras, el avance en la prescripción o la reclasificación profesional en la categoría A1.

«Las enfermeras queremos cuidar con calidad, seguridad y excelencia», remarca Natalia Rodríguez. Unas palabras que secunda su homóloga en la provincia de Las Palmas, que además destaca que estas profesionales «necesitan ser cuidadas para poder cuidar».

Sin embargo, a pesar de las dificultades, la enfermería canaria atraviesa también un momento de expansión y transformación. La profesión ha ganado presencia en ámbitos como la investigación, la gestión sanitaria, la docencia o la atención comunitaria. De hecho, en Santa Cruz de Tenerife, el colegio impulsa un instituto de investigación destinado a respaldar proyectos científicos liderados por enfermeras. Por otro lado, en Las Palmas, las iniciativas como el proyecto T-CuidaM buscan acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad para favorecer que puedan permanecer más tiempo en sus hogares.

Visibilidad

La visibilidad social constituye otra de las grandes apuestas de ambas instituciones. En Tenerife, uno de los proyectos más ambiciosos es la creación del Museo de la Enfermería Canaria en una casa histórica de La Laguna, que está concebida como un espacio para acercar a la ciudadanía la historia y el papel de las enfermeras en la sociedad. Mientras, en Gran Canaria, el Colegio de Enfermería trabaja en una nueva sede que abrirá sus puertas en 2027 y aspira a convertirse en la otra casa del colectivo.

La colaboración entre ambas provincias se canaliza a través del Consejo Canario de Colegios Profesionales de Enfermería, presidido por Rita Mendoza y con Natalia Rodríguez como vicepresidenta. Desde este órgano se promueven proyectos conjuntos, jornadas formativas y reconocimientos como los Premios de la Enfermería Canaria.

Para las dos presidentas, la Medalla de Oro de Canarias simboliza mucho más que un reconocimiento institucional. Representa una oportunidad para situar la enfermería en el centro de la conversación pública y política. «Nos pone en la agenda política y social», remarca Rita Mendoza.