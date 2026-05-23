La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad

La IX Romería Canaria en Madrid, fundada por el canario Roberto Miño, actual presidente de la Casa de Canarias, superó este año sus previsiones con la participación de 2.000 romeros a lo largo de la jornada. La cita reunió en la capital a canarios procedentes de distintos puntos de España, muchos de ellos llegados desde las islas, en una celebración que se ha consolidado como uno de los principales encuentros de la comunidad canaria fuera del archipiélago.

La jornada comenzó a las 12:00 horas con el Homenaje a la Bandera y la Ofrenda a los Canarios en la Catedral del Redentor. Durante el acto, los asistentes izaron la bandera de Canarias, en uno de los momentos más solemnes del día, acompañados por las voces de Besay Pérez, solista de Los Sabandeños, Caco Senante y Pepe Benavente. Los artistas estuvieron arropados por tres parrandas: la de la Casa de Canarias, la de la Guanchería de Los Realejos y la del Botellín de Tejeda, estas dos últimas llegadas expresamente desde las islas.

En el transcurso de la ceremonia, la Casa de Canarias entregó sus Medallas de Honor. Este año, los reconocimientos recayeron en el músico Pedro Guerra, por su trayectoria artística y su proyección internacional, y en Virgilio Correa, presidente de Tirma, por su defensa de la industria canaria y de los valores vinculados a las islas dentro y fuera de España. La entidad también reconoció a la compañía Tirma y a su equipo de trabajadores por una trayectoria empresarial estrechamente ligada a la identidad canaria.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo durante la Ofrenda y el Homenaje a la Bandera, cuando los asistentes, encabezados por Caco Senante y el artista canario Luis Sansó, anunciaron el nombramiento de Roberto Miño como presidente de honor de la Casa de Canarias. Senante y Sansó subrayaron su dedicación durante más de una década al frente de la entidad y su labor de apoyo a la comunidad canaria en el exterior. El anuncio fue recibido con una larga ovación por parte de los romeros, ante un Miño visiblemente emocionado.

Tras la ofrenda, comenzó el Paseo de los Romeros por las calles del centro de Madrid. La comitiva, integrada por participantes ataviados con trajes tradicionales, parrandas y grupos de música, atrajo la atención de madrileños y turistas a lo largo del recorrido. Pepe Benavente, Caco Senante y Pedro Guerra participaron también en el paseo, acompañados por las tres parrandas y por Roberto Miño, que volvió a abrir camino junto a su ya tradicional baifo.

Entre los asistentes se encontraban Candelaria Delgado, consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias; Rosa Aguilar, delegada del Gobierno de Canarias en Madrid; y José Téllez, director general de Emigración, entre otras autoridades.

La comitiva concluyó un año más en la histórica Sala Changó, en el centro de Madrid, donde tuvo lugar el tradicional picoteo canario. No faltaron la pata de cerdo, las papas arrugadas, el chorizo de perro y las ambrosías, servidos por el equipo del gastrobar canario Detenderete, reconocido recientemente con un Solete de la Guía Repsol.

La jornada continuó con la verbena canaria, que contó con la actuación de Pepe Benavente como uno de sus momentos centrales. Después, la fiesta siguió con las sesiones de los DJs canarios Alfonso Viera, Tenorio y Serna, de Alboroto, que pusieron el cierre musical a una celebración marcada por el reencuentro y la participación.

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La IX Romería Canaria en Madrid volvió así a superar expectativas y reunió a romeros, artistas, autoridades y público general en una jornada dedicada a la cultura, la música y las tradiciones de Canarias en la capital.