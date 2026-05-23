La Guardia Civil pone el foco en este gesto con el móvil al volante: los conductores canarios se enfrentan a multas de 200 euros y pérdida de 6 puntos del carné
La DGT recomienda guardar los dispositivos móviles en la guantera para evitar distracciones y mejorar la seguridad vial
Desde el pasado 1 de enero, la baliza V16 sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia y debe colocarse en la guantera o en el lateral del vehículo para poder acceder a ella rápidamente y colocarla en la parte más alta del vehículo, normalmente en el techo.
La mayoría de conductores ya cuenta con su luz de emergencia, pero es importante revisar que esté conectada a la DGT 3.0 y homologada. No contar este dispositivo de emergencia, supone una sanción de 80 euros para los conductores que incumplan la normativa. Sin embargo, no es el único dispositivo por el que los agentes de tráfico están interponiendo multas.
Distracciones al volante
Durante el mes de octubre, la Guardia Civil activó una campaña con el objetivo de concienciar a los conductores sobre el peligro de las distracciones al volante. En ella, los agentes impusieron 3.283 denuncias por circular con el teléfono en la mano. Este tipo de acciones suponen un riesgo tanto para la seguridad vial propia como para la del resto de usuarios de la vía, ya que el conductor no está pendiente de lo que ocurre en la carretera y puede reaccionar tarde ante un imprevisto. "Cuatro de cada diez conductores fueron denunciados por usar el teléfono móvil al volante", afirma la DGT.
Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en las Islas Canarias, las multas por utilizar el teléfono móvil o conducir con auriculares aumentaron en 2024. A largo del año, 9.302 conductores fueron sorprendidos por usar el teléfono móvil, frente a los 8.428 de 2023. Además, 903 conductores fueron interceptados por los agentes de tráfico por usar auriculares en los desplazamientos, frente a los 859 del año anterior, lo que supone un incremento del 5,12%.
El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recoge que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".
Sanciones
Las autoridades sancionan a los conductores que utilizan el teléfono móvil durante la circulación con 200 euros y la pérdida de 6 puntos de carné de conducir. Usar auriculares también supone una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos. Estos dispositivos electrónicos ponen en riesgo la seguridad vial y aumentan la siniestralidad en las carreteras.
El móvil junto a la baliza
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un mensaje en sus redes sociales recomendando a los conductores llevar el teléfono móvil en la guantera, junto a la baliza V16. "A veces, la mejor tecnología del coche no está en la pantalla sino en la guantera. Si el móvil va ahí dentro y la V16Conectada también, la carretera te lo agradece. Menos distracciones, más seguridad".
Además, recuerdan que en la prudencia está la seguridad. Por ello, aconsejan guardar "dos cosas clave" en la guantera para poder acceder rápidamente a ambos dispositivos en caso de emergencia.
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