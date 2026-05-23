Torres afirma que la relación con Canarias sigue bien tras la gestión del hantavirus

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado que la relación con el Gobierno de Canarias "es la que debe ser" pese a los cruces de declaraciones con el presidente Fernando Clavijo tras la gestión del dispositivo para atender al crucero afectado por el hantavirus.

Torres ejemplificó, en una entrevista a EFE durante su viaje oficial a Uruguay que, después de ese fin de semana, el Gobierno central llegó a un acuerdo con el autonómico a través de su Ministerio para que las personas mayores que cobran pensiones no contributivas puedan unirlas al complemento que da la administración regional.

¿En qué estado se encuentra la relación entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias después de la crisis que hubo con el crucero afectado por hantavirus?

En primer lugar, las relaciones institucionales han sido siempre buenas y han seguido siendo, incluso después de lo que ocurrió con el crucero del hantavirus. Hemos llegado a un acuerdo y he anunciado esta misma semana que las competencias de la gestión del litoral de Canarias, de Andalucía, de Baleares y de otras comunidades se amplían dando más autogobierno.

Creo que todo el mundo pudo ver lo que pasó esa semana con respecto al crucero. La realidad es que el barco fondeó y el presidente canario decía que no iba a autorizar ese fondeo. Si por ellos hubiera sido, no lo hubiesen autorizado y creo que se hizo una gestión magnífica que todo el mundo ha aplaudido.

¿Qué valoración hace de la gestión de ese dispositivo?

Creo que fue ejemplar. Se hizo con un escrupuloso respeto y no hubo contacto entre las personas y la población canaria. De nuevo Canarias dando una lección al mundo, como hizo con el primer hotel que tuvimos que cerrar en nuestro país con cerca de 1.000 personas en febrero del 2020 o incluso un mes antes cuando tuvimos el primer caso de covid en nuestro país. Somos un pueblo preparado, solidario que tiene una magnífica sanidad y por tanto, al margen de todas las polémicas, otra vez dando una lección.

¿Se ve de nuevo presidente de Canarias el año que viene?

Yo estoy a disposición y con ganas si la salud, la familia y la militancia así lo quiere. En el 2019 conseguimos un magnífico resultado al históricamente volver a presidir Canarias. El Partido Socialista ha ganado no sé si son siete veces las elecciones en Canarias, pero solamente hemos podido gobernar dos presidentes. Cuatro años después volvimos a ganar las elecciones en Canarias, incluso yo aumenté el apoyo ciudadano sacando una diferencia de más de 100.000 votos al segundo, pero hubo otra mayoría. Por tanto, en cierta manera, hay una espina ahí que uno querría quitarse, pero en cualquier caso está a disposición, como digo, de la salud, de la familia, de la militancia y del trabajo que estamos haciendo.

Estoy tranquilo en el sentido de que estamos haciendo el máximo desde mi actual responsabilidad, también en defensa de las Canarias y de los canarios. Creo que está siendo muy productivo también ese trabajo en el ministerio.

Durante la gestión del hantavirus también hubo un choque con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Ha podido hablar con ella ya pasados estos días?

Pues no, no he tenido oportunidad, pero lo haré. Simplemente lo que trasladé fue que comuniqué con todos los presidentes que tenían alguna persona de su comunidad autónoma dentro del barco. Todos me habían respondido y ella no me había respondido, entendía que era porque no podía hacerlo. Eso me ocurre a mí a veces. No había ningún ánimo por mi lado de generar ningún tipo de polémica.

Es verdad que sí le he afeado, y lo vuelvo a hacer, que cuando los 14 compatriotas españoles llegan al territorio español, lo que se designa por criterios científicos es que vayan a un hospital que tiene el 50 % de todas las camas específicas para poder tratar a estas personas, que es el Gómez Ulla. Ella, lamentablemente, dijo que por qué tenían que ir personas que no eran de la Comunidad de Madrid, pero no van a Madrid por un capricho. Se va a Madrid, o a cualquier lugar de España, porque ahí está el hospital preparado para ello.

¿En esa futura conversación que tenga con ella hablarán sobre la decisión cautelar de la Audiencia Nacional sobre la no declaración como lugar de memoria histórica de la Real Casa de Correos?

Hablar, podríamos hablar, lo que sí le puedo adelantar es que no vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros defendemos que todos los espacios que tengan carácter potencial de ser lugar de memoria, todo demócrata lo aplaudiría.

Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid sabe, porque es así, porque la historia está escrita, que eso fue la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, que hubo torturas, muertos, que hay personas vivas que han dado sus testimonios que allí fueron torturadas por defender la recuperación de la democracia y se niega a que sea declarado lugar de memoria.

Esta decisión cautelar nosotros lo vamos a recurrir, creo que erra en la base de la misma. No se mete en el fondo, nosotros no estamos hablando de usar el inmueble. El uso es el que es. Estamos hablando de que cualquier persona que pase por las inmediaciones sepa que ese lugar, a través de una leyenda que debe estar en su portal, es un lugar de memoria democrática para que no vuelvan a pasar los hechos que ocurrieron allí.

¿Qué tal estos días por Uruguay? Ayer se reunió con el embajador y con administraciones locales.

Unos días muy intensos con una apretada agenda. Estamos haciendo un seguimiento de la Ley de Memoria Democrática, hay reconocimientos a personas que tuvieron que venir en los años de la dictadura y encontraron aquí su hogar en el exilio, como también haciendo un seguimiento de quienes han pedido la nacionalidad española, la conocida popularmente como 'ley de nietos', que en el caso de Uruguay, ya son 50.000 las personas que han presentado su solicitud.

Ese tiempo acabó y prácticamente todos van a conseguir esa nacionalidad porque de todos los que hasta ahora ya la han logrado y tienen la solicitud en sus manos, que son unas 12.000 personas, apenas el 0,1 % no lo logra.

¿Cómo transcurre este proceso?

Hemos hecho un esfuerzo importante de aumentar el personal para poder responder, no es sencillo. Ya hubo un trámite después del año 2007 con la ley de memoria histórica, ahora ampliada en otros conceptos para obtener esa nacionalidad. Hay países donde ha sido muy importante la presencia de descendientes de españoles que han solicitado esa carta de nacionalidad como es Argentina, que prácticamente es el 50 % del total de los países.

Yo creo que es un derecho de reparación ante un hecho histórico, porque nadie abandona su casa, nadie que deja atrás su hogar, a sus familias, a sus amigos, si no está motivado por razones de excesiva dureza.

¿Tienen previsto algún otro mecanismo que dé continuidad a lo que se viene haciendo?

En estos momentos no cabe ya mayor prórroga porque se aprobó con un año —prorrogable a un segundo— y, por tanto, acabó el proceso en octubre del 2025, pero indudablemente todas estas leyes pueden actualizarse.

El pasado martes conocimos la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Confía en su inocencia?

Lo hemos dicho con claridad, nosotros lo primero es que defendemos y practicamos la separación de los poderes. Otros lo dicen y no lo hacen. Esta misma semana hemos tenido un pleno en el Congreso de los Diputados donde hemos escuchado a la oposición y al Partido Popular prácticamente dictar sentencia. Por tanto, dejemos que la justicia avance, culmine su trabajo y, en ese sentido, la confianza en que el presidente Zapatero va a demostrar su inocencia.

¿Es un nuevo golpe al partido cuando el expresidente era un activo electoral para el PSOE? Lo pudimos ver participando activamente en la campaña andaluza.

Primero, hay que colocarse también en el lugar del presidente y compañero Zapatero que, indudablemente, recibir una imputación es una noticia que no es de buen agrado. Pero repito, lo que significa en estos momentos desde el punto de vista judicial el que tú estés investigado es que tienes derecho a la defensa y tenemos un principio constitucional que es el de presunción de inocencia. Lo que es lamentable es que ya aparezca, como digo, condenas por parte de otros o juicios paralelos.

Yo estoy confiado en esa posibilidad. Por cierto, el presidente que cambió la historia de nuestro país, porque eso no lo podrá cambiar nadie. Caminó hacia la igualdad, puso sobre la mesa la ley para luchar contra la violencia machista, protegió a los vulnerables, hizo que las personas del mismo sexo pudieran tener los derechos que tenían las parejas heterosexuales, acabó claramente con el terrorismo. Ha sido el que ha colocado a España en el siglo XXI, eso no lo olvidemos.

El jefe de la oposición aseguró en el Congreso que Zapatero no habría podido delinquir sin este Consejo de Ministros. ¿Qué responde como parte de ese Consejo de Ministros?

Estamos ante la peor oposición que ha habido en nuestro país. De alguien que cree que la presidencia le corresponde porque ganó las elecciones. Que me mire. Yo gané las elecciones en Canarias con más votos y no soy presidente de Canarias porque hay una mayoría parlamentaria y mi grupo parlamentario en Canarias hace una oposición constructiva apoyando a aquello y votando a favor de lo que es bueno para Canarias.

Él hace todo lo contrario, en cualquier medida. Si es posible una derrota al Gobierno, prioriza la derrota al Gobierno que el interés de los españoles. Eso creo que es imperdonable y, lamentablemente, hace del uso de la difamación un emblema.