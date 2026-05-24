La Aemet avisa de más calor y calima este lunes en Canarias: hasta 37 grados en algunas zonas

Las altas temperaturas de los últimos días continuarán este lunes en Canarias y podrían intensificarse en algunas zonas del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada con cielos poco nubosos, presencia de calima y viento en general flojo, aunque todavía algo más intenso en determinados extremos de las islas.

Los valores más elevados volverán a darse en la provincia de Las Palmas. En Lanzarote y Fuerteventura se superarán los 34 grados en el interior y no se descarta que localmente se alcancen los 37 grados. En Gran Canaria, las medianías y cumbres orientadas al sur y oeste también estarán por encima de los 34 grados.

En las capitales, la máxima será de 31 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 27 en Las Palmas de Gran Canaria. La mínima se situará en 21 grados en ambas ciudades.

El viento soplará en general flojo de componente norte o noroeste, con mayor intensidad en extremos noreste y noroeste. En zonas altas de algunas islas rolará a componente sur.

En el mar se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte o noroeste de uno a dos metros.

Gran Canaria

La jornada será poco nubosa, con algunos intervalos en las costas del norte a primeras y últimas horas. La calima afectará principalmente a medianías y zonas altas.

Las temperaturas irán en ascenso, aunque de forma menos acusada en las costas. Se superarán los 34 grados en medianías y cumbres orientadas al sur y oeste, y no se descarta que localmente se alcancen los 34 grados en las del norte.

El viento será de componente norte, más intenso en las costas noroeste y este.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 21 / 27 grados

Lanzarote

El cielo estará poco nuboso, con intervalos en el oeste. Habrá calima.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios en el noroeste y subirán ligeramente en el resto, con un ascenso más acusado en el este. Se superarán los 34 grados en el interior y no se descarta que localmente se alcancen los 37 grados.

El viento será flojo del noroeste, más intenso en los extremos norte y sur, con brisas en las costas del este durante las horas centrales.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 22 / 34 grados

Fuerteventura

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en el oeste. También habrá calima.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en el noroeste y subirán ligeramente en el resto de zonas, sobre todo en el este. En el interior se superarán los 34 grados, sin descartar registros locales de 37 grados.

El viento soplará flojo del noroeste, con mayor intensidad en los extremos norte y sur y brisas en las costas del este durante las horas centrales.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 22 / 33 grados

Tenerife

El cielo estará poco nuboso, con intervalos en las costas del norte. Habrá calima ligera en medianías y zonas altas.

Las temperaturas subirán, especialmente las máximas. No se descarta que se alcancen localmente los 34 grados en la vertiente sur.

El viento será flojo de componente norte, más intenso en los extremos noreste y noroeste, y rolará a componente sur en zonas altas.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 21 / 31 grados

La Gomera

Se espera cielo poco nuboso, con intervalos en zonas bajas del norte. La calima será ligera en medianías y zonas altas.

Las temperaturas subirán, sobre todo las máximas. No se descarta que se alcancen localmente los 34 grados en la vertiente sur.

El viento soplará del nordeste, más intenso en las costas del este y del noroeste, y será flojo de componente sur en cumbres.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 29 grados

La Palma

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos, con intervalos en zonas bajas del norte y este. Habrá calima ligera en medianías y zonas altas.

Las temperaturas subirán, en especial las máximas. Se podrán alcanzar los 30 grados en el municipio de El Paso y en otras medianías del oeste.

El viento será del nordeste, más intenso en el sureste y noroeste, y flojo de componente sur en cumbres.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 19 / 28 grados

El Hierro

El cielo estará poco nuboso, con intervalos en zonas bajas del norte. La calima será ligera en medianías y zonas altas.

Las temperaturas irán en ascenso, especialmente las máximas. Se espera que se alcancen los 30 grados en medianías, más probablemente en las orientadas al sur y este.

El viento soplará del nordeste, más intenso en las costas del este y del noroeste, y será flojo de componente sur en cumbres.

Temperaturas previstas:

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Valverde: 17 / 30 grados