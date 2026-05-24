Ángel Víctor Torres celebra los 300 años de Montevideo, capital de Uruguay, junto a los emigrantes canarios

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha participado activamente en los actos conmemorativos por el 300 aniversario de la fundación de Montevideo, la capital de Uruguay. El encuentro oficial, celebrado en las instalaciones de la Embajada de España en Uruguay, sirvió para reunir al mandatario estatal con las diferentes colectividades de canarios y descendientes residentes en el país sudamericano. El acto se convirtió en un emotivo homenaje a la huella imborrable que la migración insular ha dejado en la historia y el desarrollo de la sociedad uruguaya a lo largo de los últimos tres siglos.

A través de un mensaje institucional difundido en sus canales oficiales de comunicación, el ministro canario ha querido destacar el vínculo inquebrantable que une a ambos territorios a través del océano. Torres recordó que la identidad actual de la capital uruguaya es completamente indisociable de las familias que partieron desde el archipiélago a partir del siglo XVIII, cruzando el Atlántico para levantar los cimientos de una nueva urbe en América Latina.

Memoria compartida a ambos lados del Atlántico

El papel de los emigrantes del archipiélago, conocidos históricamente en Uruguay como "los isleños", fue una de las piedras angulares de la colonización y desarrollo de la zona del Río de la Plata. Durante el encuentro en la Embajada de España en Montevideo, se puso en valor la dura travesía y las dificultades que afrontaron aquellas primeras familias canarias que se asentaron en el territorio.

La delegación gubernamental española aprovechó la cita para estrechar los lazos culturales con los representantes de los centros canarios en Uruguay, colectivos que mantienen vivas las tradiciones, la gastronomía y el folclore del archipiélago en el continente americano desde hace generaciones.

Noticias relacionadas

El esfuerzo histórico de la migración insular

El ministro Ángel Víctor Torres hizo hincapié en la necesidad de preservar este legado común dentro de las políticas de memoria democrática, reconociendo el sacrificio de los miles de compatriotas que se vieron obligados a abandonar las islas.