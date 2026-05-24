Arriba un cayuco con 19 personas al sur de El Hierro
El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió un aviso, minutos después de las 02:00 horas de la madrugada de este domingo, en el que la Guardia Civil informaba del avistamiento
Efe
Salvamento Marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga en El Hierro a un cayuco en el que viajaban 19 personas de origen subsahariano, entre ellas tres mujeres, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.
El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió un aviso, minutos después de las 02:00 horas de la madrugada de este domingo, en el que la Guardia Civil informaba del avistamiento de un cayuco que navegaba a unas 3 millas al sur de El Hierro.
Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que lo localizó a las 02:30 horas a media milla de su posición haciendo señales luminosas.
Tras la maniobra de aproximación procedieron a escoltarlos al puerto de La Restinga, donde desembarcaron las 19 personas subsaharianas, todas adultas, que iban dentro del cayuco.
Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, todos los ocupantes de la embarcación presentaban un buen estado de salud y fueron atendidos en el puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.
Según el relato de los migrantes, habrían realizado una travesía de 10 días desde Joal-Fadiouth (Senegal). A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal, Gambia y Malí.
Los ocupantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
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