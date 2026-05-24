Más de un centenar de actividades identitarias por el Mes de Canarias

Hay algo distinto este año en el Mes de Canarias. No es solo una programación más amplia, ni el incremento de actividades distribuidas por las ocho islas durante más 30 días. El verdadero cambio es que, por tercer año consecutivo a través de la celebración del Mes de Canarias, el Archipiélago decide hablar de sí mismo desde otro lugar, un lugar donde conviven el silbo gomero y la realidad virtual, el timple y los drones, la vela latina y la ingeniería aeroespacial.

Bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias, la programación se extenderá hasta el 6 de junio con conciertos, encuentros tradicionales, exhibiciones deportivas, talleres científicos, actividades educativas y actos populares que pretenden acercar la cultura canaria a todas las generaciones.

«La Canarias de 2026 no es solo chácaras y tambores», explica el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, a la vez que defiende una visión más abierta y contemporánea de la identidad insular. Afirma que el Archipiélago ha construido su personalidad «absorbiendo influencias durante siglos» hasta conformar una cultura propia donde conviven el folclore tradicional y la música urbana de artistas internacionales como el cantante herreño Don Patricio.

Alfonso Cabello hace hincapié en que «esa idea es el hilo conductor de toda la programación, porque el Mes de Canarias ya no se limita a reivindicar el pasado: también quiere explicar el presente y anticipar el futuro».

La principal aportación a lo largo de estas tres ediciones es la mezcla entre raíces y modernidad, porque no solo reivindica el folclore o las costumbres tradicionales, sino también el talento contemporáneo y la capacidad del Archipiélago para proyectarse hacia el futuro. De ahí, que una de las transformaciones más visibles sea la incorporación de la ciencia y la innovación como parte esencial de la identidad de las Islas.

La presencia de la ciencia dentro del Mes de Canarias no es casual. Responde a una idea repetida durante toda la programación, porque la identidad también se construye mirando hacia adelante.

Ese planteamiento se traduce en iniciativas como las Miniferias de la Ciencia y la Innovación, talleres divulgativos, actividades vinculadas al Silbo Gomero y propuestas educativas destinadas a acercar la investigación y la tecnología a los más jóvenes. En islas como Fuerteventura o La Palma, cientos de escolares se acercan, gracias a estas miniferias, a experiencias relacionadas con la sostenibilidad hídrica, la robótica, la realidad virtual o la ingeniería aeroespacial, en una apuesta por conectar la ciencia con los grandes desafíos actuales del Archipiélago.

El Mes de Canarias incluye también algunas actividades fuera del Archipiélago, dirigidas a reforzar el vínculo con la comunidad canaria residente en el exterior, con propuestas como la IX Romería Canaria organizada por la Casa Canaria y un encuentro con jóvenes canarios estudiantes o residentes en la capital, incorporando así la celebración de la identidad compartida también más allá de las Islas. Otra de las propuestas que ya se celebró en Madrid fue el concierto Canarias tiene el Flow, concebido como es el primer gran festival musical para reflejar fuera de las Islas el magnífico momento que vive la creación musical de Canarias, en especial en el género urbano.

Música y memoria común

La música vuelve a convertirse en uno de los grandes ejes del programa. La programación reúne conciertos de Olga Cerpa y Mestisay, Los Sabandeños, Taburiente, Los Gofiones o José Manuel Ramos, combinando la tradición de siempre con la creación contemporánea.

Un ejemplo es que en Lanzarote y Tenerife, cerca de 800 escolares ya participaron en uno de los conciertos didácticos organizados por la agrupación. Allí, los jóvenes recorrieron la historia musical de Canarias a través de canciones, instrumentos y relatos que conectaban pasado y presente.

«La música va mucho más allá de la dimensión artística», señala el viceconsejero. «Nuestro patrimonio musical es un puente entre generaciones que permite mantener vivas nuestras raíces y nuestra identidad».

El deporte tradicional ocupará también un lugar destacado dentro del Mes de Canarias con exhibiciones y encuentros de lucha canaria, salto del pastor, vela latina, bola canaria, pina, billarda, juego del palo y arrastre de ganado, muchos de ellos dirigidos especialmente al alumnado de las Islas.

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El próximo 30 de mayo, Día de Canarias, tendrá lugar la tradicional Luchada Institucional entre los clubes Guamasa y Bediesta en el Terrero Martín Marino de El Pinar, en El Hierro, mientras que el acto institucional del Día de Canarias cerrará los actos principales de la programación con la entrega de los Premios Canarias y las Medallas de Oro. Este evento final será una forma de poner un broche simbólico a un programa concebido, precisamente, para recordar que el principal patrimonio de las Islas sigue siendo ciudadanía.