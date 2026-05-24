Multa de 200 euros por llevar en mal estado este elemento básico del parabrisas: la DGT vigila a los conductores canarios
La Guardia Civil busca concienciar a los conductores sobre la revisión de sus vehículos durante desplazamientos
La Guardia Civil ha comenzado a concienciar a los conductores de que deben revisar el estado de los vehículos antes de iniciar desplazamientos largos durante con la llegada del buen tiempo. "Antes de salir, dedica tiempo a tu vehículo".
La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé millones de desplazamientos por carretera durante este verano. Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de revisar los elementos básico del vehículo antes de lanzarse a las carreteras.
Elementos imprescindibles en los vehículos
Las autoridades recuerdan a los conductores que hay una serie de elementos fundamental que hay que llevar en los vehículos en todos los desplazamientos, ya sean cortos o largos. La normativa exige que todos los vehículos estén preparados para responder antes una emergencia. Para ello, es imprescindible que cuenten con:
Circular con los limpiaparabrisas en mal estado puede conllevar sanciones de 80 euros, pero si el sistema no funciona los agentes pueden inmovilizar el vehículo.
- Una rueda de repuesto o un kit de reparación.
- Chaleco reflectante
- Sistema de señalización V-16
- Herramientas básicas para el cambio de neumático
Los conductores que no cuenten con alguno de estos elementos o se encuentren en mal estado se exponen a sanciones de 200 euros, sin pérdida de puntos del carné de conducir. Circular con los limpiaparabrisas en mal estado puede conllevar sanciones de 80 euros, pero si el sistema no funciona los agentes pueden inmovilizar el vehículo.
Los neumáticos son la base del vehículo
En estos casos, las multas oscilan entre 90 y 200 euros, pudiendo aumentar en función de las ruedas dañadas.
- Neumáticos no homologados: circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda
- Neumáticos diferentes en el mismo eje: una infracción que supone una multa de 150 euros por rueda.
- Neumáticos muy desgastados: el dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm, cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave.
- Neumáticos en mal estado: vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado. Esta infracción también se considera grave y supone sanciones de 200 euros.
Aunque ni el Código de Circulación ni la DGT contemplan sanciones por no llevar la presión adecuada en los neumáticos, los agentes insisten en la importancia de revisar la presión cuando se van a realizar desplazamientos largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado, poniendo en peligro la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.
La Guardia Civil insiste en que el objetivo no es sancionar a los conductores, sino concienciar de que la prevención es la clave para evitar accidentes de tráfico. Además de que extremar la precaución es muy importante para garantizar tanto para propia seguridad vial como la del resto de usuarios que circulan por la vía.
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