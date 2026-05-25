Unos 38.500 estudiantes canarios participan este curso en la evaluación de diagnóstico

Un total de 38.487 estudiantes de 823 centros educativos de Canarias participan este curso en las evaluaciones de diagnóstico impulsadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. En el proceso también colaboran las familias y 1.646 docentes.

Las pruebas, organizadas por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), tienen como objetivo obtener información rigurosa sobre el sistema educativo canario para detectar necesidades, identificar buenas prácticas y adaptar los recursos, programas y proyectos a la realidad de cada centro.

La directora de la ACCUEE, María Rosa Suárez, destaca que se trata de un proceso con finalidad formativa y orientadora, ya que los informes derivados de estas evaluaciones permiten adecuar las respuestas educativas a los datos obtenidos.

Las pruebas analizan el desarrollo de competencias específicas del alumnado. En 4º de Primaria se evalúan áreas como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. En 2º de Secundaria, la evaluación se centra en Ciencias Experimentales.

Desde Educación subrayan que estas pruebas no buscan calificar al alumnado, sino realizar un diagnóstico confidencial de los centros, valorando sus estrategias pedagógicas, sus condiciones de trabajo, las medidas de mejora posibles y los recursos necesarios.

Canarias evalúa a cerca de 38.500 estudiantes para mejorar la respuesta educativa de los centros / Imanol Camblor

Las evaluaciones ya se han desarrollado en los centros de Primaria y continúan en los de Secundaria. El proceso se realiza íntegramente en formato digital, diseñado por la propia ACCUEE, lo que sitúa a Canarias como una comunidad de referencia en la modernización de la evaluación educativa.

El formato digital permite mejorar la trazabilidad, homogeneizar el proceso y agilizar la recogida de información. Además, se han incorporado herramientas tecnológicas avanzadas para apoyar determinados análisis y la corrección de preguntas abiertas, con la colaboración de profesorado experto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y docentes con experiencia en el aula.

Tras la aplicación de las pruebas, los centros recibirán información para analizar sus resultados en función de su contexto y orientar la toma de decisiones. A nivel autonómico, los datos permitirán a la Consejería disponer de una visión global del sistema educativo canario, reforzar la atención a la diversidad, impulsar programas de innovación y planificar actuaciones basadas en evidencias.

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El proceso cuenta con la coordinación de la ACCUEE, el apoyo de la Inspección Educativa, los servicios informáticos de la Consejería y la colaboración de equipos directivos, profesorado, alumnado y familias.