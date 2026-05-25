La Aemet avisa: estas zonas de Canarias podrían alcanzar los 34 grados este martes

Canarias afronta este martes una nueva jornada marcada por el calor, la calima y el ascenso de las temperaturas, que podrán alcanzar e incluso superar los 34 grados en distintos puntos del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas más elevadas se esperan en amplias zonas de Fuerteventura y Lanzarote, donde los termómetros podrían rebasar localmente los 34 grados, así como en medianías y áreas del sur y oeste de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.

La presencia de calima volverá a ser protagonista en las islas orientales y contribuirá a incrementar la sensación de bochorno durante las horas centrales del día.

Previsión por islas

LANZAROTE

Intervalos de nubes altas, predominando las nubes bajas en el oeste. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en la mitad sur donde es probable que se superen localmente los 34 ºC. Viento flojo del noroeste, más intenso en extremos norte y sur y con brisas en costas del este durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 - 32

FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes altas, predominando las nubes bajas en el oeste. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en general en ascenso, superándose en amplias zonas los 34 ºC. Viento flojo del noroeste, más intenso en extremos norte y sur y localmente en zonas de interior y con brisas en costas del este durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21- 33

GRAN CANARIA

Intervalos de nubes medias y altas, predominando las nubes bajas en costas del norte a primeras y últimas horas. Calima. Temperaturas en general en ascenso, más acusado en medianías del norte y en zonas orientadas al oeste. Se superarán los 30 ºC en amplias zonas, en especial en medianías, y los 34 ºC en zonas de interior orientadas al sur y oeste. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en costas noroeste y este. En medianías y cumbres, viento en general flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 - 27

TENERIFE

Intervalos de nubes medias y altas, predominando las nubes bajas en costas del norte. Probable calima. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en los valores nocturnos, superándose los 30 ºC de máxima en amplias zonas, en especial en medianías. No se descarta que se alcance localmente el umbral de 34 ºC en medianías del noreste y en vertientes orientadas al sur y oeste. Viento flojo del norte, más intenso en el extremo noreste y en costas del oeste y rolando a componente oeste en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 - 32

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas con predominio de las nubes bajas en costas del norte a primeras y últimas horas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en los valores nocturnos y sin descartar que se alcancen los 34 ºC de máxima localmente en la vertiente sur. Viento flojo del norte, más intenso en costas del este y del noroeste y siendo del suroeste en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 - 31

LA PALMA

Intervalos de nubes medias y altas con predominio de las nubes bajas en el norte y este a primeras y últimas horas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en los valores nocturnos. Las máximas alcanzarán o superarán los 30 ºC localmente, en especial en la vertiente oeste. Viento flojo del norte en costas, más intenso en el este y noroeste y aumentando y rolando a suroeste en medianías y cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 - 25

EL HIERRO

Intervalos de nubes medias y altas con predominio de las nubes bajas en costas del norte a primeras y últimas horas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en los valores nocturnos. Las máximas alcanzarán o superarán los 30 ºC localmente, en especial en vertientes sur y este. Viento flojo del norte, más intenso en extremos noreste y noroeste y aumentando y rolando a suroeste en medianías y cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas