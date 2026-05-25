Canarias destina 21 millones de euros a suministrar a sus hospitales medicamentos biosimilares para patologías crónicas

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 21.092.239,09 euros para la adquisición de medicamentos de uso humano biológicos/biosimilares, con destino a la red de hospitales del Servicio Canario de la Salud. Se trata de medicamentos que se utilizan para tratar patologías complejas y crónicas, como el cáncer, la artritis reumatoide, la psoriasis y la enfermedad de Crohn, entre otras.

Los medicamentos biológicos contienen principios activos extraídos o sintetizados a partir de una fuente biológica, como organismos o células viva, y son equivalentes a los de referencia en términos de calidad, seguridad y eficacia.

Estos fármacos incluyen desde proteínas simples, como la insulina o la hormona del crecimiento, hasta estructuras de gran tamaño y complejidad, como los anticuerpos monoclonales.

Los medicamentos biosimilares se desarrollan para ser altamente similares a los medicamentos biológicos ya autorizados, denominados medicamentos de referencia o innovadores, pero cuyas patenten han expirado en la Espacio Económico Europeo (EEE).

Suministro hasta 2027

El término biosimilar es una convención reguladora nacida en Europa a comienzos del siglo XXI ante la necesidad de establecer un marco de referencia para normalizar el desarrollo de productos biológicos cuya exclusividad de mercado estaba a punto de caducar.

La partida se destinará a la prórroga del acuerdo marco adjudicado en julio de 2025, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, sujeta a regulación armonizada, para garantizar el suministro de estos medicamentos hasta julio de 2027.

Para la determinación del importe de la prórroga se han tenido en cuenta los precios unitarios vigentes de cada lote de medicamentos, las incidencias acaecidas durante el periodo de ejecución de los acuerdos, así como la inclusión de nuevas referencias de medicamentos.