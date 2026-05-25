Las caladoras de Ingenio confeccionan un regalo para el papa León XIV

El pasado mes de marzo las integrantes de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio recibieron uno de los encargos más especiales de toda su vida por parte del Gobierno de Canarias: elaborar un presente para el papa León XIV empleando la tradicional técnica del calado canario. Las ocho caladoras ingenienses aceptaron la propuesta con diligencia y sin atisbo de duda y se pusieron manos a la obra para confeccionar un mantel de altar, una estola y un alba como regalo para el sumo pontífice. La laboriosa tarea, que cuenta con la participación de un octeto de mujeres con décadas de experienicia en la materia, supuso alrededor de 1.400 horas de trabajo conjunto.

Las piezas de artesanía serán el obsequio institucional que entregará Canarias al obispo de Roma, lo que implica "una gran responsabilidad", según expresa Rita Sánchez, una de las personas que han dado forma a este proyecto. Sin embargo, afirma que los elementos que confeccionaron no entrañaron para ellas una dificultad excesiva porque dominan la disciplina desde que eran unas niñas. Rita recuerda que desde que tenía seis años recibió lecciones por parte de su madre, que le transmitió desde muy temprana edad diferentes técnicas, cada vez con una complejidad mayor. En su juventud, se dedicó a la venta de las prendas que diseñaba, pero cuando tuvo a sus hijos se vio obligada cesar con el negocio para poder cuidar de ellos. A día de hoy, considera que "es un orgullo poder formar parte de esta obra" porque es "una recompensa a toda una vida dedicada al calado".

Un mantel cargado de cultura

El mantel de altar, que cuenta con más de tres metros de largo y dos de ancho, es la pieza principal del regalo y está hecha con diferentes técnicas de calado. La secretaria de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, Obdulia Artiles Naranjo, señala que uno de los tipos de calado que se empleó "tiene más de doscientos años de historia" y asegura que realizarlo es tan laborioso que "apenas se usa" y "es muy complicado ponerle un precio". La obra, que está cargada de simbolismo, está compuesta de una cruz en el centro y dos pintaderas canarias en los laterales, combinando la tradición cristiana con la cultura del Archipiélago.

El mantel de altar con la cruz en el centro y las pintaderas canarias a los lados. / LP/DLP

Prendas para el pontífice

Por su parte, la artesana textil Candela Martín considera que "es un honor" poder contribuir a la creación de este presente, ya que su vida se ha visto vinculada al calado canario desde que tenía tres años y practicaba en su casa junto a sus cuatro hermanas y su madre. Candela confiesa que estuvo especialmente implicada en la elaboración de la estola, que llegó a llevarse a su vivienda varias veces para adelantar el trabajo durante la noche. Las caladoras quisieron tener un detalle con el sumo pontífice y personalizaron la prenda con las inscripciones "SS Papa" y "León XIV".

El alba, confeccionado por las integrantes de la asociación ingeniense, está ideado para que sea utilizado por el obispo de Roma en su visita al Archipiélago y está hecho con los tipos de calado aironado y puerta de iglesia. El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, ha asegurado que el mantel será el que se emplee para la misa que ofrecerá Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria y ha declarado que "todo el mundo estará pendiente de este altar, que es una de las joyas de Ingenio" y ha añadido que "servirá para reconocer el trabajo de estas mujeres y el cariño del pueblo de Ingenio".

Historia viva

La presidenta de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, Isabel Hernández, asegura que las artesanas encargadas de estas piezas son "unas maestras" en la disciplina e insiste en que la tarea no podía haber recaído "en mejores manos". Hernández se enorgullece de que hayan sido elegidas para el proyecto y considera que este tipo de actos son los que hacen que "se mantenga viva" una disciplina que "ha ido pasando de generación en generación, de madres a hijas". Concluye que tanto el Desfile de Moda Calada de la Villa de Ingenio como esta clase de proyectos permiten que se perpetúe y revitalice una tradición con un "fuerte arraigo en nuestra tierra".

Duarante la entrega de las piezas al mediodía de este lunes, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, afirmó que estas obras "no solo hablan de una técnica centenaria; hablan de nuestra gente, de nuestras mujeres artesanas, de la transmisión del conocimiento, de la identidad de un pueblo que ha sabido conservar su patrimonio y proyectarlo al mundo". Cabello asegura que cuando anunciaron la visita de León XIV a Canarias querían otorgarle un presente que no solo fuera material, sino también simbólico, por lo que decidieron optar por un proyecto de calado canario que representa "el mantenimiento durante más de 200 años de una tradición".