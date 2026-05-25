Canarias está más cerca de ciudades africanas como Dakar o Casablanca que de muchas capitales europeas. Pero la cercanía no se ha traducido en unas relaciones intensas entre ambas regiones. La posición estratégica del Archipiélago y su proximidad al continente africano abren, no obstante, un abanico de oportunidades en ámbitos diversos que podrían situar a Canarias como un hub logístico, energético, tecnológico y de cooperación entre Europa, África y América. En un contexto en el que África se perfila como una de las regiones con mayor potencial de crecimiento en las próximas décadas, se mantiene la paradoja de vivir ‘al lado’ del continente pero darle la espalda y seguir orientando de forma predominante la mirada hacia Europa.

Desde la conectividad y la energía hasta la digitalización. Son múltiples los ámbitos estratégicos que quedarían fuera de foco si no se refuerza una visión más cercana. Respuestas diversas que convergen en una misma cuestión: ¿Por qué Canarias debe mirar hacia África?

Economía y comercio

Los vínculos entre ambos territorios son evidentes. Canarias y África, sostiene el profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea José Manuel Corrales, «deben mantener una relación natural». Desde esta perspectiva, el Archipiélago no debería entenderse únicamente como la frontera sur de la Unión Europea (UE), sino como «un puente y un eje económico euroafricano» capaz de reducir las barreras que condicionan el comercio, como los costes de transacción, la distancia, los idiomas o las diferencias regulatorias. En este escenario, las Islas puede desempeñar un papel estratégico como soporte logístico, financiero y de servicios para las empresas europeas interesadas en operar en África occidental. «Canarias puede ser un intermediario seguro y estable», resume Corrales, quien añade que las Islas podrían desempeñar un papel similar al de Singapur, aunque en otra latitud.

¿Por qué Canarias debe mirar a África? / Adae Santana

Cooperación y seguridad

La cooperación aparece como una pieza clave para consolidar esta visión económica y entender que la economía puede funcionar como «herramienta de paz y desarrollo compartido». Según el Banco Mundial, apunta Corrales, «cada punto de crecimiento inclusivo contribuye a reducir el riesgo de conflicto». En este contexto, Canarias podría ser un espacio neutral de encuentro. El Archipiélago reúne condiciones favorables para convertirse en un punto de referencia para la formación institucional, la diplomacia económica y el impulso de alianzas estratégicas entre ambos continentes: «Invertir en cooperación económica con África no es altruismo, es política preventiva de estabilidad».

Conectividad y servicios

«El comercio del siglo XXI va a ser sobre todo de servicios, datos y talentos», sostiene Corrales. La oportunidad que se abre para Canarias es evidente. En una economía donde el sector servicios concentra más del 80% del empleo, el Archipiélago cuenta con ventajas competitivas ligadas a ámbitos como la infraestructura digital, la capacidad investigadora o la estabilidad jurídica. Las Islas no solo pueden posicionarse como una plataforma entre continentes, sino también como un territorio capaz de exportar conocimiento, innovación y servicios especializados hacia África y otros mercados emergentes.

Energía y transición verde

Sobre la mesa está también la carrera energética, en la que la transición verde pasa, necesariamente, por mirar hacia África. El continente concentra alrededor del 60% del potencial solar del planeta, aunque «solo un 5% de ese potencial está explotado». La transición energética africana se perfila como una oportunidad industrial.

Economía azul y movilidad

Otra de las apuestas es la movilidad y la economía azul. El desarrollo conjunto en ámbitos como la gestión portuaria, aeroportuaria y turística abre la puerta a una transferencia de conocimiento que beneficia a ambas orillas del Atlántico. A ello se suma el potencial demográfico del continente africano, clave para el futuro de las rutas comerciales y la conectividad marítima en la región. «Es importante mirar a África como un socio al que hay que tenerle respeto», añade Corrales.

Turismo y conocimiento

El desarrollo turístico aparece como uno de los ámbitos importantes. En este punto, se plantea la importancia de impulsar una colaboración real en áreas científicas y técnicas que resultan estratégicas, como el medioambiente o el desarrollo de infraestructuras. La transferencia de conocimiento puede desempeñar un papel relevante en este proceso. «Tenemos la oportunidad de que, con nuestro conocimiento, mejoremos su desarrollo en aspectos estratégicos, pero debemos hacerlo respetando el entorno africano», subraya el doctor en Derecho, Lucas Pérez.

Demografía

El fuerte crecimiento demográfico abre la puerta a la creación de proyectos conjuntos, en los que empresas africanas y europeas puedan colaborar en sectores estratégicos y generar valor en ambos sentidos. «Puede convertirse en una oportunidad de desarrollo mutuo, siempre que se construyan bases económicas sólidas en África», señala Pérez.

Transferencia de conocimiento

La cooperación en entornos científicos aparece como un eje principal, especialmente en áreas como el medioambiente o el desarrollo de infraestructuras orientadas al crecimiento. En este sentido, se subraya la experiencia acumulada en Europa como una base que puede facilitar una colaboración más estrecha con los países africanos, mediante fórmulas de cooperación y apoyo mutuo. «Con nuestro conocimiento podemos mejorar su desarrollo», concluye Pérez.