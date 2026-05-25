Canarias se enfrenta a un episodio de calor veraniego exprés en plena primavera

El verano ha llegado a Canarias casi un mes antes de lo previsto. La pausa estival ha llegado al Archipiélago, sin embargo, por poco tiempo. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las altas temperaturas que están afectando al Archipiélago durante los últimos días, fruto de la entrada de aire sahariano y calima, se empezarán a difuminar a partir del miércoles.

Pese a las previsiones, este martes los termómetros del Archipiélago volverán a marcar máximas cercanas a los 35 grados en muchos puntos, especialmente en las islas orientales. De hecho, el impacto de las altas temperaturas es tal en esta región, que la Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Para este martes, el aviso se mantiene entre las 11 y las 19 horas, coincidiendo con el tramo horario de más bochorno.

Top 5 de temperaturas más altas de este lunes

Ya este lunes se han marcado máximas de 34 grados en puntos como San Bartolomé de Tirajana en la estación de Las Tirajanas, en Gran Canaria y de 33,7 grados en La Laguna, en Tenerife. El podio del calor lo cerraron Tejeda (33,5 grados), La Aldea de San Nicolás (33 grados) y San Bartolomé de Tirajana, pero esta vez en la estación ubicada en Lomo Pedro Alfonso (32,8 grados).

Los termómetros de la cumbre no bajan de los 11 grados durante la noche

Las mínimas, por otro lado, fueron mucho más altas de lo habitual. En zonas de alta montaña, como Las Cañadas del Teide, los termómetros apenas descendieron y, de hecho, se mantuvieron por encima de los 11,4 grados durante toda la noche. Estos valores concuerdan con uno de los impactos esperables del cambio climático y es que las temperaturas mínimas sean las que tengan una tendencia más alcista. De hecho, en los últimos años se ha descrito un aumento mayor de las temperaturas mínimas que el que se ha registrado en las máximas.

Riesgo ultravioleta en Canarias

Al mismo tiempo, el sol brillará con tanta fuerza que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha advertido que existe un riesgo extremadamente alto de radiación ultravioleta en zonas de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Dos mujeres se refrescan en la plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez Taberne

Por esta razón, Salud Pública recuerda que protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año, incluso en los días nublados. Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza este umbral (muy alto y extremo), es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 o más), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y protegerse del sol, tanto adultos como menores.

Previsión para el martes y el miércoles

Este martes aún hará mucho calor con temperaturas que irán aún en ascenso en las islas montañosas y al sudeste de Fuerteventura. Se superarán los 34 grados en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura y en vertientes sur y oeste de Gran Canaria. No se descarta, asimismo, que se alcancen localmente en vertientes sur de Tenerife y de la Gomera, y en medianías del norte de Gran Canaria y del área metropolitana en Tenerife.

La situación cambiará a partir del miércoles. Por lo pronto, la calima seguirá afectando al Archipiélago, aunque "irá amainando" por la tarde, tal y como reseña la Aemet. Las temperaturas experimentarán un descenso moderado, que podrá ser localmente notable en las máximas de las zonas de interior. Esto ocurrirá, entre otras cosas, porque el viento del norte –el que genera los conocidos vientos alisios– cogerá fuerzas a lo largo del día.