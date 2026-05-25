Canarias enseña a leerse a sí misma: el Gobierno impulsa una escuela digital para divulgar la realidad territorial y demográfica del Archipiélago

"La formación digital es una herramienta fundamental de cohesión, sobre todo en los municipios más pequeños". Con esta premisa defendida por la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, la Consejería de Política Territorial que pilota Manuel Miranda impulsa un proyecto para que el mapa demográfico y territorial del Archipiélago deje de ser una herramienta reservada a técnicos, urbanistas y administraciones. Un programa de formación digital avanzada destinado a acercar a la ciudadanía los grandes indicadores sobre población, cohesión territorial, movilidad, envejecimiento y desarrollo económico de las Islas.

Esta ‘escuela digital’ se enmarca en una estrategia política más amplia: convertir los datos públicos en un instrumento de participación, planificación y equilibrio territorial. En una comunidad marcada por la doble insularidad, la presión sobre determinadas áreas urbanas y turísticas, y la pérdida progresiva de población en municipios rurales, el Ejecutivo sostiene que el acceso a la información es ya una cuestión clave de gobierno.

"El objetivo es poner al alcance de la ciudadanía herramientas que hasta ahora eran utilizadas principalmente por perfiles técnicos o especializados", afirma Zárate, que defiende que el conocimiento de la realidad territorial sirve para comprender mejor los retos de cada municipio e isla.

El consejero Manuel Miranda y la viceconsejera Elena Zárate en una comparecencia en el Parlamento. / Miguel Barreto / EFE

Llegar a los 500 alumnos

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la plataforma IDECanarias, en el apartado de formación.

En los pocos días que lleva activo, ya hay apuntadas 241 personas y Zárate espera que "antes del 30 de junio podamos llegar a las 500".

El nuevo programa permitirá a vecinos, estudiantes, asociaciones, empleados públicos y colectivos sociales aprender a manejar visores cartográficos y plataformas digitales vinculadas al Observatorio de Reto Demográfico (ORD) y a los sistemas de planificación territorial de Canarias. A través de estos recursos, cualquier persona podrá consultar la evolución de la población en su municipio, comparar indicadores entre islas o analizar tendencias relacionadas con el envejecimiento, la movilidad, la vivienda o el acceso a los servicios públicos.

Decenas de personas en una zona comercial del Archipiélago. / María Pisaca

Una pieza más de la política de reto demográfico

Zárate pretende así sacar la información territorial de los despachos y acercarla a la vida cotidiana. La apuesta adquiere especial relevancia en los municipios de menos de 10.000 habitantes afectados por problemas de despoblación, falta de oportunidades o aislamiento. La viceconsejera sitúa el proyecto en el terreno de la cohesión. No como una acción aislada de alfabetización digital, sino como una pieza más de la política de reto demográfico que el Gobierno intenta desplegar en un Archipiélago de contrastes.

Frente a los núcleos urbanos y turísticos que ganan población, empleo y presión sobre los servicios, sobreviven municipios que pierden vecinos, actividad y expectativas. En esa brecha, sostiene la viceconsejera, la información pública puede ser también una herramienta de igualdad.

El objetivo del Ejecutivo es que un estudiante, un técnico municipal, una asociación agraria o un colectivo social puedan interpretar el mapa de su isla sin depender siempre de técnicos intermediarios especializados.

Un ganadero en una finca de una zona rural de un municipio de menos de 10.000 habitantes en Canarias. / José Carlos Guerra

Cursos básicos en cinco cabildos

La medida da continuidad a los cursos básicos desarrollados hasta ahora con cinco cabildos, en los que se han inscrito más de 4.000 alumnos, pero eleva el nivel de exigencia. El nuevo itinerario incorpora contenidos avanzados y herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis territorial. El objetivo, según explica Zárate, no es sustituir el criterio técnico, sino ampliar la base social capaz de comprenderlo, discutirlo y utilizarlo en proyectos concretos.

La iniciativa se financia con fondos europeos Next Generation y recursos propios del departamento, con una inversión global de 1,6 millones de euros. Llega, además, en un momento político especialmente sensible, cuando Parlamento, cabildos y ayuntamientos debaten sobre límites al crecimiento, acceso a la vivienda, infraestructuras y presión turística. Y así, el Gobierno pretende que los datos no sean solo material de diagnóstico, sino punto de partida para decisiones compartidas.

En los municipios más pequeños, el impacto puede ser más visible. Allí donde una plaza escolar menos, una guagua que deja de pasar o el cierre de un servicio básico alteran la vida cotidiana, disponer de información ordenada ayuda a justificar demandas y a diseñar respuestas. La despoblación, advierte la viceconsejera Zárate, no se combate solo con discursos, sino con buena planificación, recursos y conocimiento preciso del territorio.

El programa cuenta con financiación Next Generation y recursos propios, con una inversión de 1,6 millones

Saber leer el territorio

La crónica de esta 'escuela digital' se resume en una apuesta de fondo: democratizar el mapa. Abrirlo, hacerlo legible y convertirlo en una herramienta común. Canarias, fragmentada por el mar y tensionada por modelos de desarrollo desiguales, necesita datos para planificar y ciudadanía formada para exigir, proponer y participar en las soluciones.

Ese es el mensaje que la viceconsejera de Planificación y Reto Demográfico quiere instalar con esta iniciativa: el futuro del Archipiélago también se juega en saber leer su propio territorio.