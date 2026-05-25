Canarias gana más de un millón de euros en una semana con premios de la ONCE, Bonoloto y Euromillones

Canarias vivió una semana repleta de fortuna con premios repartidos entre Gran Canaria y Tenerife que superaron conjuntamente los 1.098.088,43 euros. La mayor parte del dinero llegó gracias al Cupón Diario de la ONCE, que repartió 640.000 euros en la calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, aunque también hubo importantes premios de Bonoloto y Euromillones.

La suma total de los premios repartidos en las Islas durante los últimos días asciende a 1.098.088,43 euros, resultado de los 640.000 euros del Cupón Diario de la ONCE en Triana, los 400.264,12 euros de la Bonoloto en Tamaraceite, los 42.598,28 euros de otro premio de Bonoloto en Santa Úrsula y los 15.226,03 euros repartidos por Euromillones en San Cristóbal de La Laguna.

Triana celebra 640.000 euros de la ONCE

El premio más destacado de la semana llegó con el sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunes 18 de mayo, que dejó un total de 640.000 euros en la calle Mayor de Triana, una de las zonas comerciales más concurridas de Las Palmas de Gran Canaria.

La fortuna llegó gracias a la venta de un cupón premiado con 500.000 euros al número y serie y otros cuatro boletos agraciados con 35.000 euros cada uno.

El encargado de repartir la suerte fue Abel Díaz González, vendedor de la ONCE desde marzo de 2022. El punto de venta se encuentra situado en el número 94 de la calle Mayor de Triana.

La noticia generó una enorme expectación entre vecinos, comerciantes y clientes habituales de la zona, conocida por su intensa actividad comercial y turística.

La Bonoloto deja más de 442.000 euros en Canarias

La fortuna continuó durante la semana con dos importantes premios de Bonoloto repartidos entre Gran Canaria y Tenerife.

Tamaraceite gana más de 400.000 euros

El viernes 22 de mayo, un acertante de primera categoría consiguió 400.264,12 euros en el sorteo de Bonoloto tras validar un boleto con seis aciertos en Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria.

El boleto fue sellado en la administración situada en la Vía 8014, número 23, en el código postal 35018.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 01, 20, 16, 47, 29 y 10, con el complementario 19 y reintegro 3.

Santa Úrsula suma otro premio importante

La suerte volvió a Tenerife el sábado 23 de mayo. En esta ocasión, un boleto validado en Santa Úrsula obtuvo un premio de 42.598,28 euros correspondiente a una segunda categoría de Bonoloto, es decir, cinco aciertos más complementario.

El punto de venta se encuentra en la avenida Las Palmeras, número 2.

Euromillones reparte 15.226 euros en La Laguna

El martes 19 de mayo también hubo celebración en Tenerife gracias a Euromillones. Un boleto validado en San Cristóbal de La Laguna resultó premiado con 15.226,03 euros en la tercera categoría del sorteo europeo, correspondiente a cinco aciertos.

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El resguardo ganador fue sellado en un establecimiento situado en la avenida de Taco, número 151.