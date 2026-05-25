Canarias regalará al papa León XIV un mantel de altar y un alba elaborados por artesanas de Ingenio

El Gobierno de Canarias obsequiará al papa León XIV con un mantel de altar y un alba elaborados por la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, en Gran Canaria, con motivo de su visita al Archipiélago los próximos 11 y 12 de junio.

Las piezas, confeccionadas con el sello de los Calados de Ingenio, fueron entregadas este lunes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por las artesanas encargadas de su elaboración. Además, la propia asociación ha decidido donar una estola personalizada con las inscripciones “SS Papa” y “León XIV”.

El regalo institucional busca representar la identidad, la tradición y el patrimonio artesanal de Canarias. Desde Presidencia del Gobierno destacan que se trata de un conjunto con un alto valor simbólico, realizado hilo a hilo y vinculado a la fe, la memoria popular y la cultura del Archipiélago.

El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, agradeció a la asociación su generosidad y el compromiso con el que asumió el encargo. Subrayó que estas piezas hablan de una técnica centenaria, pero también de las mujeres artesanas, de la transmisión del conocimiento y de la identidad de un pueblo.

La secretaria de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, Obdulia Artiles, destacó el valor de estas prendas como símbolo de la artesanía canaria y como una de las principales señas de identidad del municipio de Ingenio.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, calificó el trabajo de las artesanas como “una obra de arte” y confirmó que el mantel será utilizado en la misa que el papa León XIV presidirá en el Estadio de Gran Canaria, en un altar que será seguido desde distintos puntos del mundo.

El mantel mide 3,25 metros de largo por 2,45 metros de ancho y ha sido confeccionado en tela blanca de hilo de alta calidad, con distintos tipos de calado tradicional, entre ellos los conocidos como tres hebras, flores, caracol y caracol zurcido de pico. También incorpora una pintadera circular y otra triangular realizadas con las técnicas de tachón y zurcido.

El alba destinada al Papa incluye calados denominados aironado y puerta iglesia, mientras que la estola donada por la asociación incorpora otros trabajos como rehilo, estrellita y zurcido.

La elaboración de las tres piezas ha supuesto alrededor de 1.400 horas de trabajo desde el pasado mes de marzo y ha contado con la participación de ocho artesanas caladoras.