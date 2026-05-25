El Círculo de Empresarios de Lanzarote se desvincula de la lista de clientes de Zapatero

El Círculo de Empresarios de Lanzarote se desmarca por completo de cualquier vinculación con los informes de asesoría, relacionados con la sociedad Análisis Relevante, que investiga la Audiencia Nacional en el denominado caso Plus Ultra. El nombre del empresario y periodista lanzaroteño Alberto Acosta Hernández aparece ligado al colectivo empresarial que preside José Valle Martínez en uno de los documentos incorporados al sumario del caso, pero desde la entidad insisten en que "nada tienen que ver" con los negocios que -presuntamente- el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trató de desplegar en la isla.

Valle niega cualquier relación de la organización con Análisis Relevante -la mercantil de Julio Martínez que la investigación sitúa en el núcleo del entramado financiero bajo sospecha- así como con los informes que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), eran distribuidos a empresarios, directivos y cargos relevantes. «El Círculo de Empresarios tiene vínculo cero con todo esto», defiende el presidente.

El nombre de Alberto Acosta aparece en uno de los archivos Excel remitidos presuntamente por el expresidente del Gobierno a Martínez. Los documentos, citados en los informes policiales y enviados bajo las denominaciones «lista AR OK» y «Direcciones email JM», incluyen nombres, cargos y direcciones de correo electrónico de personas que, según la UDEF, formaban parte del circuito de recepción de informes elaborados por Análisis Relevante y maquetados por What The Fav, sociedad administrada por las hijas de Zapatero. Y es en estas listas donde aparece la referencia al "Círculo de Empresarios de Lanzarote".

¿Cuál es el vínculo?

¿Qué vínculo existe entre Acosta y el Círculo de Empresarios? En uno de los archivos investigados figura el periodista y, -junto a su nombre- en el apartado correspondiente a la empresa o entidad asociada, aparece la referencia «Círculo Empresarios Lanzarote». La vinculación parte del responsable del Excel incorporado al sumario. Valle asegura desconocer el motivo por el que el nombre del Círculo aparece asociado al periodista y lamenta que la entidad haya sido relacionada públicamente con el caso sin haber sido contactada por los investigadores. «Nosotros no tenemos nada que ver con esto», insiste. «No tenemos ninguna vinculación ni pagos ni contratación con ninguna empresa de Zapatero». El presidente aclara que ni la organización ha encargado informes de asesoría a Análisis Relevante ni los ha recibido como colectivo empresarial. «No hemos recibido ningún informe», insiste.

Valle es aún más tajante al referirse a la relación de Acosta con la entidad. «Alberto Acosta ni es socio del Círculo ni lo ha sido», señala, rechazando que la referencia incluida en el listado responda a una vinculación con la institución. El correo electrónico asociado a Acosta en los documentos que maneja la UDEF tampoco corresponde al Círculo de Empresarios de Lanzarote. Se trata de una dirección vinculada a Comunicación Fácil, empresa de Acosta dedicada a publicidad, marketing y consultoría de comunicación.

El correo de Acosta que aparece en el excel investigado pertenece a su empresa Comunicación Fácil

¿Quién es Alberto Acosta?

Acosta es un periodista reconocido en Lanzarote por estar vinculado a medios como Onda Cero y La Voz de Lanzarote. Además, desarrolla actividades en el ámbito de la comunicación y la organización de eventos. Entre esas iniciativas figura el Foro Global Sur, celebrado en Lanzarote y convertido en uno de los espacios de debate político y económico más visibles de la isla. Por ese encuentro han pasado expresidentes del Gobierno y dirigentes de primer nivel, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Mariano Rajoy.

Acosta es un periodista reconocido en Lanzarote por estar vinculado a medios como Onda Cero y La Voz de Lanzarote.

El periodista lanzaroteño mantiene una relación fluida con el expresidente socialista, pero la documentación policial conocida hasta ahora no le atribuye ninguna conducta investigada ni concreta el motivo por el que figura entre los destinatarios o contactos incluidos en los archivos manejados por Análisis Relevante. La UDEF sí sostiene que esos nombres «no constituyen un simple listado», sino que reflejan «una cierta planificación previa» y funcionaban como «herramienta logística» para la distribución de los informes de asesoramiento. Junto a Acosta aparece otro empresario canario, Fernando Bergasa Cáceres, entonces vinculado a Redexis y posteriormente presidente ejecutivo de Verdalia Bioenergy. Los documentos también incluyen nombres de gran relevancia empresarial y política, entre ellos Florentino Pérez, Josu Jon Imaz, Beatriz Corredor o directivos de compañías como Air China, Netflix y Huawei España.

La aparición del nombre de Alberto Acosta en la documentación policial no es el único episodio que conecta a Lanzarote con la investigación del caso Plus Ultra. El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira también menciona a Manuel Aáron Fajardo, hijo del senador socialista por Lanzarote y exsecretario general del PSOE insular Manuel Fajardo Palarea, al que sitúa como una «pieza» clave en las gestiones que la presunta trama corrupta habría desarrollado en torno a la aerolínea Plus Ultra en Venezuela.