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Consejo Social y Gobierno canario trabajarán conjuntamente en el desarrollo de algunas de las propuestas del informe Canarias Importa II

El informe ‘Canarias Importa II’ busca convertirse en una herramienta útil para avanzar hacia una sociedad más equitativa, abordando áreas como salud, empleo y gobernanza

Miembros del Consejo presentan su nuevo proyecto

Miembros del Consejo presentan su nuevo proyecto / LP / DLP

Aarón Cabrera Artiles

Representantes del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentaron este lunes a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, el informe ‘Canarias Importa II: Bienestar Social. Equidad y dignidad, pilares de una nueva sociedad’, un documento que recoge propuestas para mejorar el bienestar social en el archipiélago.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de trabajar conjuntamente en algunas de las medidas incluidas en el estudio, elaborado de forma colectiva por un equipo multidisciplinar de más de 30 personas vinculadas a distintos ámbitos sociales, económicos y profesionales de Canarias.

Informe del Consejo Social sobre Bienestar

Informe del Consejo Social sobre Bienestar / LP / DLP

Nueve ejes estratégicos para mejorar el bienestar social

El informe se estructura en torno a nueve ejes estratégicos relacionados con áreas como la salud, el empleo, los cuidados, la gobernanza o la innovación social, con el objetivo de impulsar acuerdos que sitúen el bienestar y la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas.

La presidenta del Consejo Social, Ana B. Suárez, destacó que el documento nace con la voluntad de convertirse en “una herramienta útil” para avanzar hacia una sociedad más equitativa y sostenible, mientras que la consejera aseguró que el contenido del informe está “muy alineado” con los objetivos del Ejecutivo autonómico.

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Además, el Gobierno canario valoró la posibilidad de crear mesas de trabajo conjuntas para desarrollar algunas de las propuestas planteadas en el documento. En la reunión también participaron representantes del Consejo Social y varios viceconsejeros del Gobierno de Canarias vinculados a las áreas de Bienestar Social, Igualdad y Universidades.

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