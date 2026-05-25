La DGT lo confirma: cambia la forma de avisar de las obras en carretera y esto deben saber los conductores canarios
La Dirección General de Tráfico busca garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en los tramos de obras
Tras la incorporación la baliza V16 este 2026, la DGT sigue integrando nuevas tecnologías con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. Las obras en las carreteras son tramos en los que muchos conductores no respetan los límites de velocidad establecidos en la vía y, por ello, buscan nuevos métodos para frenar estas conductas.
Los conos son uno de los elementos utilizados por los operarios para señalizar las zonas en as que se están realizando trabajos. También están los conocidos como conos conectados, unos dispositivos inteligentes destinados a alertar de obras, incidencias y trabajos de mantenimiento en la vía.
Estos conos utilizan tecnología IoT y están conectados con la plataforma de vehículo conectado de la DGT.
Qué son los conos conectados
Se trata de distintivos luminosos y geolocalizados que permiten comunicar en tiempo real el inicio y finalización de obras en las carreteras. Cuando se colocan y activan, envían automáticamente la ubicación exacta de la incidencia al Centro de Gestión de Tráfico y a la plataforma DGT 3.0.
Gracias a ello, la información puede aparecer:
- En paneles luminosos de carretera
- En navegadores
- En vehículos conectados
- En aplicaciones de tráfico
Según la DGT, "el uso de conos conectados favorece la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía. Además, con respecto al resto de usuarios de la vía, estos dispositivos les advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en sus propios vehículos conectados. Por otro lado, se pueden dar situaciones en las que una obra o desperfecto en la vía debe ser señalizado, aun cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. En estos casos, los conos conectados también alertan a los conductores que se aproximen a ese punto".
Más seguridad y protección
El objetivo principal de estos sistemas es proteger tanto a los trabajadores que se encargan de conservar y mantener las vías como a los conductores que circulan por las carreteras. Además, los agentes insisten en la importancia de reducir la velocidad, respetando la señalización establecida y adaptando la conducción al estado de la vía para evitar imprevistos durante el paso por la zona de obras. También insisten en que aumentar la distancia de seguridad es necesario y mantener plena atención al volante.
Estos dispositivos avisan con antelación de la presencia de obras, reparaciones, limpiezas o desperfectos en la calzada. Puede avisar aunque no haya trabajadores en ese momento.
Cómo funcionan
El sistema tiene un funcionamiento similar al de la baliza V16, "el servicio se encarga de recibir una señal procedente de los conos desplegados en la carretera con la plataforma de vehículo conectado del NAP, siguiendo las especificaciones descritas en la Resolución de 17 de enero de 2025, de la Dirección General de Tráfico, por la que se define el protocolo y el formato para el envío de datos al Punto de Acceso Nacional sobre la realización de obras en la vía, mediante el uso de conos conectados", explica la DGT.
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