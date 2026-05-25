La Escuela de Pacientes de Canarias consolida su red de apoyo con más de 1.000 participantes

La Escuela de Pacientes de Canarias ha logrado consolidar una red de formación entre iguales, que ya suma más de 215 talleres desarrollados, 175 pacientes expertos, 427 profesionales implicados y más de 1.000 participantes. Así lo destacó este lunes la directora general del Paciente y la Cronicidad del Servicio Canario de la Salud (SCS), Rita Tristancho, en el marco de la celebración del II Congreso de la Escuela de Pacientes, un encuentro que reunió en el transcurso de esta jornada a unas 370 personas en el Auditorio Alfonso Medina del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Tristancho explicó que la iniciativa busca fomentar el aprendizaje entre los pacientes que comparten una misma enfermedad. "Los pacientes son conocedores de las patologías y son capaces de transmitirles a aquellas personas que se encuentran en su misma situación cómo pueden mejorar su salud", manifestó.

Hay que recordar que la primera edición del Congreso de la Escuela de Pacientes se celebró en marzo de 2023. Desde entonces, la acción ha seguido creciendo con nuevas guías didácticas y talleres. En la actualidad, hay 14 guías en funcionamiento. "En el último año desarrollamos seis y está previsto que en 2026 elaboremos tres más, que se centrarán en el párkinson, el trastorno del espectrro autista —TEA— y la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, se están empezando a crear grupos para abordar las demencias, la menopausia, la obesidad y la lesión medular", detalló Tristancho. Entre las temáticas que más se han demandado en los últimos años, figuran afecciones como el covid persistente, la diabetes, la endometriosis y el dolor crónico no oncológico. Al listado se suma el acompañamiento a las personas cuidadoras.

Implicación y colaboración

Durante el encuentro, la directora general puso en valor la implicación de las asociaciones de pacientes. “Siempre que contactamos con estas entidades se muestran dispuestas a participar y cada vez son más las personas que acuden a los talleres”, señaló. Estas actividades suelen ser recomendadas por los médicos de Atención Primaria o el personal de enfermería, que informan a los usuarios sobre las propuestas que guardan relación con las enfermedades que padecen. Además, la Escuela de Pacientes de Canarias cuenta con una web diseñada para facilitar tanto la accesibilidad como la inscripción directa de las personas interesadas.

En la cita, también estuvo presente el director del SCS, Adasat Goya, quien quiso destacar la importancia del congreso. "Para nosotros es muy importante, porque se centra en acercar mucho más los recursos tanto a los pacientes como a las familias. Este es uno de los principales objetivos que se ha marcado la Consejería de Sanidad y el SCS en esta legislatura", apuntó.

Conchi Pérez es un claro ejemplo de que acompañar también es una parte esencial del tratamiento. Según relató esta mujer de 49 años, que se ha convertido en formadora, lleva más de dos décadas conviviendo con una enfermedad inflamatoria intestinal y una ileostomía. Y es que, con tan solo 16 años, le diagnosticaron la enfermedad de Crohn. A lo largo de este tiempo, ha pasado por 17 cirugías, varias desnutriciones severas y la pérdida de un bebé. "Intento hacer una vida lo más normal posible", indicó.

Experiencia y acompañamiento

Su experiencia personal es, precisamente, la herramienta con la que ahora ayuda a otras personas que atraviesan situaciones similares. "Empecé en la Escuela de Pacientes desde antes de la llegada de la pandemia de covid. No quiero que estas personas se sientan solas", remarcó.

Para ella, uno de los aspectos más valiosos de los talleres es el hecho de tener la posibilidad de poner en común cuestiones cotidianas y emocionales que muchas veces no se tratan en las consultas. "Aquí, las personas se sienten escuchadas y comprendidas, porque tienen a su lado a alguien que ha pasado por lo mismo. Las enfermeras pueden explicar las curas que requiere una ostomía, por ejemplo, pero para afrontar los miedos que surgen al salir del hospital es importante contar con otro paciente que los haya vivido", aseveró Pérez, que además subrayó la importancia de la celebración de este congreso para que los pacientes y los profesionales sigan yendo de la mano.

La Escuela de Pacientes de Canarias comenzó a funcionar en 2018 y actúa como una herramienta de humanización sanitaria. El congreso de este lunes incluyó la conferencia Convivo con una enfermedad crónica. Importancia de la salud mental para mejorar mi calidad de vida, impartida por el psiquiatra Adrián Neyra, del servicio de Psiquiatría del Hospital Doctor Negrín; la ponencia El poder de compartir nuestra propia historia, a cargo del paciente Damián Alcolea; y una mesa de experiencias centrada en el diálogo entre pacientes formadores y profesionales sanitarios.

Asimismo, el encuentro contempló talleres simultáneos sobre respiración, musicoterapia, gestión emocional y arteterapia, todos ellos orientados a mejorar la calidad de vida y favorecer el bienestar emocional y físico de las personas participantes. También se celebró un acto de reconocimiento a los pacientes activos y los profesionales colaboradores. La jornada concluyó con la conferencia para profesionales ¿Eres el líder de ti mismo?, impartida por el consultor y formador Juan Ferrer, y una sesión de conclusiones concebida como espacio de trabajo para compartir experiencias e impulsar nuevas líneas de actuación.