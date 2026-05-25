Lidl exporta productos canarios por valor de un millón de euros

Lidl avanza en su compromiso firme y sostenido con el producto canario, consolidándose como un socio estratégico para el sector agrario y para los productores locales. Uno de los hitos más destacados del último año es el impulso a la internacionalización, alcanzando el millón de euros en exportación de productos canarios, lo que permite llevar referencias elaboradas en las islas a tiendas de la compañía en la Península y otros mercados europeos.

Este avance consolida el papel de la cadena como puente entre los productores canarios y el consumidor internacional, contribuyendo a aumentar la visibilidad y el reconocimiento exterior de estos productos.

Además, la compañía ha elevado su inversión en la compra de producto canario hasta los 119 millones de euros, 19 millones más que en 2024, una cifra récord que refleja una tendencia de crecimiento constante en los últimos años y que evidencia la confianza de la cadena en la calidad, competitividad y singularidad de la producción local. Este esfuerzo se traduce en una red de colaboración sólida con cerca de 100 proveedores canarios, con quienes mantiene relaciones estables y a largo plazo.

Gracias a esta estrecha cooperación, Lidl ofrece actualmente cerca de 900 referencias de productos canarios en sus lineales, una cifra que no solo amplía la presencia del producto local en sus tiendas del Archipiélago, sino que también refuerza su posicionamiento como uno de los principales distribuidores de producto de origen canario fuera de las islas.

Con esta evolución, Lidl no solo reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Canarias, sino que también fortalece su papel como dinamizador del sector primario, generando oportunidades de crecimiento, innovación y apertura a nuevos mercados para las empresas locales.

El director regional de Lidl en Canarias, Carlos Martínez afirma que “el crecimiento hasta los 119 millones de euros en compras de producto canario y la colaboración con cerca de 100 proveedores locales reflejan un modelo basado en la confianza mutua y el trabajo a largo plazo. Apostamos por el producto de proximidad no solo por su calidad, sino porque es clave para impulsar un desarrollo más sostenible y generar valor en el entorno”. “Nuestro objetivo es seguir acompañando a los productores canarios en ese crecimiento, acercando sus productos cada vez a más clientes dentro y fuera de Canarias”, añade.

Calidad local premiada internacionalmente

En esta línea, la calidad de la producción canaria continúa siendo un pilar fundamental. Lidl trabaja activamente para impulsar el desarrollo de artículos diferenciadores junto a sus proveedores, muchos de los cuales han sido reconocidos en certámenes nacionales e internacionales, como el queso semicurado de cabra al pimentón de la marca Volcania premiado en el certamen World Cheese Awards, reforzando la reputación del producto canario como sinónimo de excelencia.

En el último año, más de 160 referencias de sus lineales han sido distinguidas en concursos de ámbito nacional e internacional, Estos premios avalan la calidad y singularidad de los productos de Lidl, consolidando su prestigio y reforzando su proyección en otros países.

Con presencia en Canarias desde hace 16 años, Lidl cuenta hoy en día con una red de 39 tiendas repartidas en cinco islas y dos plataformas logísticas en el archipiélago - en Güímar, Tenerife, y Agüimes, Gran Canaria -. La cadena de supermercados tiene 1.400 empleados directos en las islas y su actividad genera un impacto total en el empleo de cerca de 5.000 personas, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos. Su impacto en el PIB local se traduce en 251 millones de euros anuales.

El compromiso de Lidl con España

Desde su responsabilidad como gran empresa, Lidl trabaja más que nunca para reforzar su compromiso con España y contribuir de forma decisiva al desarrollo económico y social del país. En este sentido, la compañía sigue generando valor compartido en todo el territorio a través de la apertura de nuevas tiendas y plataformas logísticas, la creación de empleo estable y de calidad, y la compra de producto nacional –impulsando e internacionalizando los negocios de sus proveedores–. Todo ello estando cerca de colectivos vulnerables con proyectos que permiten mejorar sus vidas y sin renunciar a la sostenibilidad como factor clave en toda su actividad, para ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio a sus clientes.

Acerca de Lidl

Lidlesunacadenadedistribuciónalimentariaconpresenciadesdehace30añosenEspaña,dondegraciasalacrecienteconfianza desusclientesyaeselterceroperadordelsectorporcuotademercado.Hoyendía,laempresacuentaconunareddemásde700 tiendas y 13 plataformas logísticas y con una plantilla de más de 18.500 personas. Lidl también colabora estrechamente con unos 900 proveedores nacionales a los que ya compra producto por valor de más de 7.400 M€ anuales, exportando más de la mitad.

Lidl Supermercados es la filial en España de la alemana Lidl Stiftung, compañía que forma parte del Grupo Schwarz, el cuarto operador mundial en el sector de la distribución alimentaria. Lidl como grupo es la cadena de supermercados líder en Europa y está presente en más de treinta países, con una estructura que incluye aproximadamente 12.600 establecimientos, más de 230 centros logísticos y una plantilla superior a 382.000 personas, guiada por los valores de pertenencia, respeto, humildad, confianza y desempeño.

La apuesta de Lidl por Canarias

Lidl, con presencia en Canarias desde 2010, cuenta hoy en día con una red de 39 tiendas y dos plataformas logísticas en el archipiélago y con una plantilla de más de 1.400 personas. Lidl colabora estrechamente con un centenar de proveedores locales en las Islas a los que ya compra producto por valor de unos 119M€ anuales.