Sanidad alerta de radiación ultravioleta extrema en varias zonas de Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha advertido de niveles muy altos y extremadamente altos de radiación ultravioleta en el Archipiélago durante los próximos días, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

La Dirección General de Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España con mayores niveles de radiación UV durante todo el año y pide a la población extremar las precauciones, incluso en días nublados.

Las zonas con riesgo extremo afectan a El Hierro, buena parte de La Palma, La Gomera y Gran Canaria, así como a determinados municipios de Fuerteventura y Tenerife. En el resto del Archipiélago, el riesgo se mantiene en nivel muy alto.

En Gran Canaria, el riesgo extremo afecta a la mayor parte de la isla, salvo Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás. En Fuerteventura, se localiza en Antigua y Betancuria, mientras que en Tenerife afecta a Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide.

Salud Pública recomienda evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, permanecer en zonas de sombra, utilizar ropa que cubra brazos y piernas, sombrero de ala ancha, gafas de sol homologadas y crema solar con factor de protección SPF 50 o superior.

Sanidad advierte del riesgo por radiación ultravioleta extremadamente alto en zonas de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro / LP/DLP

Sanidad insiste en que la protección solar debe mantenerse durante todo el año y no solo en verano, ya que los rayos ultravioleta también atraviesan las nubes y pueden provocar daños aunque la sensación de calor sea menor.

El departamento recuerda además que el daño solar es acumulativo y que las quemaduras durante la infancia aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel años o incluso décadas después.

Entre los posibles efectos de la radiación UV figuran quemaduras solares, daños en el ADN, reacciones fototóxicas, inmunodepresión y un mayor riesgo de cáncer de piel, además de problemas oculares como conjuntivitis o cataratas si no se utiliza protección adecuada.

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Las personas con mayor riesgo son quienes pasan muchas horas al sol por trabajo u ocio, quienes tienen piel, cabello u ojos claros, mayores de 50 años, personas con antecedentes familiares de cáncer de piel o quienes toman determinados medicamentos que pueden aumentar la sensibilidad a la radiación.