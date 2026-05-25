Así será la actualización de la Protección Civil con un nuevo equipo

El Gobierno de Canarias impulsará la actualización de los planes y protocolos de prevención de riesgos y respuesta ante emergencias de todo el archipiélago con el apoyo de un nuevo equipo de profesionales especializados que ha presentado este lunes para reforzar Protección Civil en las islas.

Un total de 20 personas, 14 gestoras y seis expertos en planificación, conforman ese equipo, cuyos servicios han sido contratados, en principio, hasta el año 2028, a través de una encomienda a la empresa pública Gesplan y con un coste anual de 800.000 euros, según ha informado este lunes el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.

Nuevos riesgos no previstos hace años se conjugan con la circunstancia de que "todas y cada una de las directrices básicas de Protección Civil por parte del Ministerio del Interior" se hayan renovado recientemente para determinar que en estos momentos haya "una necesidad muy ardua de actualizar todos los planes especiales de Protección Civil del Gobierno de Canarias".

"Una revisión" adaptada

La razón es que "venimos de una gestión de las emergencias muy reactiva, en la que hay una situación y movemos todos los recursos, y estamos ya cambiando todo este panorama a la anticipación, a poder procesar todos los datos que se ponen sobre la mesa en una emergencia y poderlos utilizar para tomar decisiones" cuando surja el problema, según ha explicado la jefa autonómica del servicio de Protección Civil, Montse Román.

La responsable de Protección Civil en Canarias ha planteado que esta tesitura ha llevado al Ejecutivo a conformar este equipo, porque el sistema de las islas "necesitará una revisión y una corrección adaptada a todas esas características recogidas en esas directrices básicas" novedosas del Ministerio.

Esa actualización requerirá de "muchísimo trabajo" y dicha labor deberá complementarse, además, con la tarea de "impulsar que todas las actividades, infraestructuras críticas o elementos vulnerables que existen en Canarias dispongan del plan de autoprotección y que esté registrado en el Gobierno", revisando su contenido, en los casos en que ya existen esos planes, para adaptarlos a los nuevos parámetros, ha declarado.

¿Cuáles son las labores pendientes?

Montse Román ha destacado, a ese respecto, que el volumen de labores pendientes es considerable en la medida en que deben elaborarse o actualizarse los planes de prevención de riesgos y respuesta frente a emergencias, tanto en lo referente a infraestructuras, desde centros educativos o laborales a otros muchos, como en lo tocante a actividades cuya organización requiera anticiparse a eventuales amenazas para saber cómo actuar.

En Canarias se celebran "muchísimas actividades temporales, como romerías, conciertos o actividades deportivas que reúnen unas características por las que requieren un plan de autoprotección, y que no son estáticas, sino que son dinámicas", ha añadido.Su conclusión ha sido que, ante todas esas tareas pendientes, "se necesitaban más manos para, de alguna manera, para poder tener todo esto al día".

¿Cómo será el nuevo equipo?

En cualquier caso, la veintena de profesionales que conforman el nuevo equipo, que trabajarán en algunos casos desde las salas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112 y de forma itinerante por los centros o entornos donde se requiera elaborar o renovar planes de Protección Civil, están contratados hasta 2028 pero con idea de que sigan prestando sus servicios más allá de esa fecha. Porque "entendemos que si se incorporan es para mantenerlos en el tiempo y, sobre todo, para empezar con una colaboración estrecha para poder lograr los objetivos que nos hemos marcado", ha apuntado en esa línea Manuel Miranda.