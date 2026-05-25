Estas son las recomendaciones de la Guardia Civil para evitar fraudes: cuidado con dónde reservas tus vacaciones

No queda nada para que llegue el verano y las temperaturas altas, más propias del mes de junio que de mayo, confirman que la temporada viene pisando fuerte. Muchos, que están terminando de organizar sus vacaciones, ya ultiman sus reservas y comienzan las comprobaciones finales tanto de precios como de ofertas de última hora.

Por ello, la Guardia Civil ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para alertar sobre uno de los fraudes más comunes en periodos vacacionales. Los fraudes en alquiler y en ofertas de viajes falsas están a la orden del día y suponen un punto de acceso para los delincuentes, que anuncian alojamientos inexistentes, copian pisos reales o suplantan páginas web conocidas para quedarse con el dinero de las víctimas.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Guardia Civil?

El cuerpo de seguridad sugiere desconfiar de los precios excesivamente baratos. Pese a que en Internet se pueden localizar ofertas, un alojamiento que se encuentre muy por debajo de su precio habitual en temporada alta puede ser un indicio de estafa. Además, se recomienda evitar pagos por transferencia a desconocidos.

En un mundo en el que la inteligencia artificial crece a pasos agigantados, los delincuentes pueden utilizar fotografías manipuladas, incluso con descripciones completas y supuestos comentarios positivos, así como copiar portales webs oficiales o suplantarlos con pequeños cambios para que el usuario no lo detecte.

Se advierte de la necesidad de revisar la dirección del sitio web y verificar que se trata de una página oficial o una plataforma segura. En todo caso, se recomienda desconfiar de cualquier propietario o usuario que intente continuar la conversación fuera de la plataforma.

¿Qué hacer en caso de ser estafado?

La Guardia Civil ofrece la posibilidad de denunciar de forma telemática a través de su página web oficial, sin necesidad de acudir presencialmente al cuartel. Como en cualquier caso de engaño, se recomienda guardar todas las pruebas posibles: capturas del supuesto alojamiento, conversaciones con el propietario, resguardos de pago, correos electrónicos o cualquier dato que pueda identificar a los estafadores.

El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil. / LP/DLP

El organismo insiste en la prevención. Por ello, antes de reservar se recomienda comprobar y verificar la información antes de realizar el pago. Tardar unos minutos más frente a la pantalla puede evitar un grave problema. En un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler, los estafadores se aprovechan de la situación en detrimento de las víctimas.