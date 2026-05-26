La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día

Tras varios días marcados por el fuerte calor y la presencia de calima, Canarias experimentará una bajada progresiva de las temperaturas, especialmente en zonas de interior y medianías, donde los termómetros han registrado valores poco habituales para finales de mayo.

La previsión meteorológica apunta además a una mejora paulatina de la calidad del aire gracias a la retirada gradual de la calima durante la segunda mitad de la semana.

El episodio de temperaturas excepcionalmente altas que afecta a buena parte de España empezará a perder fuerza en Canarias a partir de este miércoles, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Más de 34 grados el lunes en Canarias

En la jornada de ayer lunes la Aemet anotó 34,2 ºC en Las Tirajanas (a las 12.30 horas); 34ºC en Tejeda (14.00 horas), 33ºC (14.20 horas) en Lomo Pedro Alfonso (14.20 horas) y 33ºC en Tasarte (16.00 horas) en Gran Canaria.

Por otro lado, se registraron 33,7ºC en Llano de los Loros (14.10 horas) en La Laguna (Tenerife).

Canarias está en prealerta por temperaturas máximas desde las 11.00 horas del pasado domingo 28 de mayo y en prealerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife desde las 8.00 horas del pasado domingo, según lo decretado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

En Fuerteventura y Lanzarote, las temperaturas podrán alcanzar e incluso superar puntualmente los 37ºC, sobre todo en zonas del interior situadas en la mitad sur de estas islas.

En Gran Canaria, las temperaturas máximas podrán alcanzar y superar los 34ºC en zonas del interior y vertiente sur, especialmente en aquellas orientadas al sur y oeste.

En las medianías y cumbres de Tenerife y de La Gomera, las temperaturas podrán superar, igualmente, los 32ºC, especialmente en las vertientes orientadas al sur.

Jornada de fuerte calor en Tenerife (25/05/2026) / María Pisaca Gámez / ELD

El episodio será algo menos severo en las islas de El Hierro y La Palma, donde, no obstante, podrán alcanzarse y superarse puntualmente los 30ºC, específicamente en las medianías y cumbres del nordeste de El Hierro, así como de la vertiente oeste de La Palma.

Miércoles: descenso moderado de temperaturas y menos calima

Para mañana miércoles 27 de mayo, la Aemet prevé cielos poco nubosos en líneas generales, aunque con intervalos nubosos en las costas del norte durante primeras y últimas horas del día.

La calima continuará presente de forma ligera, aunque tenderá a remitir por la tarde. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso moderado, que podría ser localmente notable en las máximas de las zonas de interior.

El viento soplará de componente norte, flojo a moderado en la mayor parte del archipiélago, con intervalos más intensos en las vertientes este y oeste de las islas montañosas.

Las temperaturas previstas en las capitales canarias serán de entre 20 y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 20 a 27 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Jueves: ambiente más suave en las islas

La tendencia al descenso térmico continuará el jueves 28 de mayo. La previsión indica cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales.

En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán bajando, especialmente en medianías y zonas interiores, donde el alivio térmico será más evidente tras varios días de calor intenso.

El viento continuará soplando de componente norte con intensidad moderada.

Jornada de fuerte calor en Tenerife (25/05/2026) / María Pisaca

Las máximas previstas serán ya más suaves, con valores de entre 19 y 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 19 y 24 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Viernes con temperaturas más estables

De cara al viernes 29 de mayo, la situación meteorológica tenderá a estabilizarse. La Aemet prevé nubosidad en el norte de las islas montañosas y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, aunque con apertura de claros durante buena parte del día.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios en zonas costeras y seguirán bajando ligeramente en áreas interiores. El viento será moderado del nordeste.

Las temperaturas previstas oscilarán entre los 18 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 19 y 25 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Un episodio de calor poco habitual para mayo

La Aemet ha destacado que este episodio está dejando temperaturas extraordinariamente altas para esta época del año en buena parte del país. En Canarias, el calor se ha visto acompañado además por la llegada de calima, un fenómeno habitual en las islas cuando masas de aire africano alcanzan el archipiélago.

La presencia de polvo en suspensión puede afectar a la visibilidad y empeorar la calidad del aire, especialmente para personas con problemas respiratorios o enfermedades crónicas.

Con el cambio de la situación atmosférica previsto desde este miércoles, Canarias recuperará progresivamente valores más habituales para finales de mayo.