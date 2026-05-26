El calor dará tregua a Canarias este miércoles tras una jornada marcada por el bochorno

El episodio de calor y el bochorno que ha estado afectando a Canarias tiene fecha de caducidad. Las altas temperaturas que han llevado los termómetros a superar los 35 grados desde el fin de semana, tienen los días contados, aunque aún tardarán en abandonar del todo las Islas. Este miércoles, los termómetros en Canarias notarán un descenso progresivo aprovechando la retirada progresiva de la calima. Una fina capa de polvo en suspensión que, sin embargo, no abandonará completamente el Archipiélago hasta las últimas horas del jueves.

La jornada de este martes, que se estilaba como una de las más calurosas del episodio, finalmente tuvo una incidencia menor de la esperada. Sin embargo, este martes ha dado comienzo –como ya viene siendo habitual– con la presencia de una intensa capa de polvo en suspensión cubriendo los cielos y emborronando la luz del Sol. A lo largo de todo el día, la intensa diferencia térmica entre el frío del alisio y la bolsa de aire sahariano provocaron que en algunos puntos del Archipiélago se instalara una leve neblina. Tal es la diferencia que, pese al bochorno generalizado, durante el día algunos puntos registraron precipitaciones muy débiles.

Máximas que rozan los 35 grados este martes en Canarias

El alivio térmico provocado por la entrada de humedad, sin embargo, no fue lo suficiente como para evitar que muchos termómetros de las Islas superaran los 30 grados. Es el caso del municipio de Tías, en Lanzarote, que alcanzó los 34,9 grados al mediodía. A la misma hora, en Tejeda, en Gran Canaria, los termómetros marcaban 31,7 grados y en San Bartolomé de Tirajana, también en Gran canaria, los 31,4 grados.

La temperatura máxima se ha registrado en Lanzarote, donde se alcanzaron los 34,9 grados

Donde el calor ha tenido un impacto mayor es en las cumbres y, en concreto, en las temperaturas mínimas. Tanto en Izaña, Tenerife, como en el Roque de Los Muchachos, en La Palma, los termómetros no bajaron de los 15 grados en toda la noche del martes. Estos valores concuerdan con uno de los impactos esperables del cambio climático y es que las temperaturas mínimas sean las que tengan una tendencia más alcista. De hecho, en los últimos años se ha descrito un aumento mayor de las temperaturas mínimas que el que se ha registrado en las máximas.

Previsión para el miércoles

Para este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), espera que el alisio empiece a soplar, lo que provocará que las nubes se instalen sobre las costas del norte de las Islas a primeras y últimas horas del día.

El viento también ayudará a disipar la calima que, aunque seguirá haciendo acto de presencia, lo hará con menor incidencia de la que ha tenido en los últimos días. Por la tarde, el polvo en suspensión irá remitiendo, aunque no desaparecerá del todo hasta las últimas horas del jueves.

El cambio de masas de aire se hará patente en las temperaturas, que experimentarán un descenso moderado que podría llegar a ser más acusado en las máximas de zonas de interior.

La situación se estabilizará de cara al fin de semana. El jueves amanecerá nuboso en el norte de las islas montañosas y al oeste de Lanzarote y Fuerteventura, aunque se irán abriendo amplios claros durante las horas centrales. Las temperaturas continuarán descendiendo hasta llegar a los 23 grados de máxima, casi cinco grados menos, de media, que en los últimos días.